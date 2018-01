von Rainer Holbe und Helmut Hetzel (Den Haag)

Beatrix – Tochter von Königin Juliana und ihrem deutschstämmigen Vater Prinz Bernhard – hat die Höhen und Tiefen ihres Lebens mit königlicher Würde durchschritten. Ihre Untertanen mochten sie. „Königin sein bedeutet, Mutter deines Landes zu sein“, hat Beatrix als Dreizehnjährige gesagt. „Jeder schaut zu einer Königin wie ein Kind zu seiner Mutter.“ 67 Jahre später kann man feststellen, dass sie diese Aufgabe mit Bravour gemeistert hat.

Bis zu Beatrix' Geburt bestand das Königshaus über Jahrzehnte nur aus der verwitweten Königin Wilhelmina und ihrer einzigen Tochter, Prinzessin Juliana. Mit ihren 27 Jahren war die schüchterne Kronprinzessin noch unverheiratet, bis sie während eines Skiurlaubs Prinz Bernhard zu Lippe-Biesterfeld kennen und lieben lernte. Die Hochzeit fand in Den Haag statt, und trotz seiner früheren Mitgliedschaft in verschiedenen NS-Organisationen mochten ihn die Niederländer, zumal mit der Geburt der kleinen Prinzessin Beatrix Anfang 1938 die Zukunft der Dynastie gesichert schien.

Nur ein Jahr später befahl Hitler den Zweiten Weltkrieg. Obwohl die Niederländer sich auf ihre Neutralität beriefen, konnten sie nicht verhindern, dass deutsche Truppen in das kleine Land einfielen. Prinzessin Beatrix überlebte den Krieg mit ihrer Schwester Irene und ihrer Mutter, Kronprinzessin Juliana, im kanadischen Ottawa, während Königin Wilhelmina mit Schwiegersohn Bernhard in London blieb. Von dort organisierten sie den Widerstand gegen die Besatzer. Zwei Monate nach Kriegsende kehrte Juliana mit den Töchtern in die Niederlande zurück.



Königin Beatrix (1.v.l.) war im Januar 2016 anlässlich der Feierlichkeiten zu Großherzog Jeans (3.v.l.) 95. Geburtstag zu Besuch in Luxemburg.

Foto: G. Wolff / Cour Grand-Ducale

Die Jahrzehnte nach dem Krieg waren eine schwere Zeit für die Niederländer, aber auch für Königin Juliana und ihre Familie, zu der inzwischen vier Töchter gehörten. Beatrix begann ein Jura-Studium an der Universität von Leiden. Bei der Hochzeit ihrer Freundin Prinzessin Wittgenstein mit dem Prinzen Moritz von Hessen sollte sie der Liebe ihres Lebens begegnen, dem jungen deutschen Diplomaten Claus von Amsberg. Sie heirateten nur ein Jahr später. Die Ehe wurde für Beatrix ein Hort privaten Glücks. In rascher Folge wurden drei Söhne geboren: Willem-Alexander, Johan Friso und Constantijn.

Nach der Abdankung ihrer Mutter Juliana wurde Beatrix Königin. Wie schon während der turbulenten Hochzeitsfeierlichkeiten nutzten Demonstranten die Inthronisierung zu Protestkundgebungen. Die neue Königin versuchte ihr Bestes, die Monarchie zu erneuern. Sie ließ alte Zöpfe abschaffen, förderte moderne Kunst, und die neuen Geldmünzen trugen ein abstraktes Porträt der Herrscherin.

Ganz nah bei den Menschen

Die Königin war ganz nah bei ihren Untertanen. Als in Enschede eine Feuerwerksfabrik explodierte und ein ganzes Wohnviertel zerstörte, umarmte Beatrix die traumatisierten Opfer, stützte weinende Frauen und Kinder – von königlicher Distanz keine Spur.

Am Steuer ihrer Yacht „De Groene Draeck“ (Der grüne Drachen)

Foto: dpa/Vincent Jannink/ANP

Doch schon bald warf die seelische Verfassung von Prinz Claus einen Schatten auf das Familienglück. Nach 36 Jahren Ehe stand Königin Beatrix am Grab ihres Mannes, der an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben war. Einer von vielen traurigen Tagen für Königin Beatrix, verlor sie doch auch ihren jüngsten Sohn Friso nach einem Skiunfall.

Am 30. April 2013 – dem „Königinnentag“ – ließ sie sich wie jedes Jahr von ihren Untertanen feiern. Es war ihr letzter Tag als Königin und zugleich der Geburtstag ihrer Mutter und der Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Ab dem 1. Mai 2013 wurden die Niederlande nach langer Zeit wieder von einem König regiert: Willem-Alexander.

Beatrix hat ihren Alterssitz auf Drakensteyn bezogen. Über dem Schloss in dem kleinen Dorf Lage Vuursche in den Wäldern bei Utrecht weht nun ihre persönliche Flagge, wann immer die Ex-Königin anwesend ist. Hier verbrachte sie mit ihrer Familie die glücklichste Zeit ihres Lebens.

Ihr rundes Jubiläum will sie nun gleich doppelt feiern. Erst am 31. Januar im Familienkreis und dann mit einem großen Fest im Königlichen Schloss in Amsterdam – ähnlich wie das ihr Sohn Willem-Alexander tat, als er im vergangenen Jahr zu seinem 50. Geburtstag dort ein großes Fest gab.