„Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Corinne: „Das Leben geht weiter“

Ausgeschieden und trotzdem nicht wirklich traurig: „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Corinne Weis sprach mit dem „Luxemburger Wort“ über ihren kurzen Auftritt in der beliebten Kuppelshow.

Ausgeschieden und trotzdem nicht wirklich traurig: „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin Corinne Weis sprach mit dem „Luxemburger Wort“ über ihren kurzen Auftritt in der beliebten Kuppelshow.

Der Montagabend ist ein Pflichttermin für Fans des RTL-Formats „Bauer sucht Frau“. In diesem Jahr freuten sich die Zuschauer aus dem Großherzogtum besonders auf einen Teilnehmer aus dem eigenen Land. Von Carlo aus Medernach fehlte beim Scheunenfest, das am Montagabend ausgestrahlt wurde, aber jede Spur. Das Einschalten hat sich trotzdem gelohnt: Die Luxemburgerin Corinne, die in Belgien lebt, vertrat die Landesfarben bei einer der beliebtesten Kuppelshows im deutschen Fernsehen.

Corinne, die seit 13 Jahren Single ist und drei erwachsene Kinder hat, entschied sich aus mehreren Gründen für eine Bewerbung ...