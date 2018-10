Die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke ist - zumindest auf dem Papier - rekordverdächtig. Der Nutzen der riesigen Konstruktion ist jedoch fraglich. Schuld daran sind unter anderem die Briten.

Panorama 4 Min.

Bau der Superlative

Die Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke ist - zumindest auf dem Papier - rekordverdächtig. Der Nutzen der riesigen Konstruktion ist jedoch fraglich. Schuld daran sind unter anderem die Briten.

von Felix Lee (Peking)



Hohe Berge, noch höhere Wolkenkratzer, das Wasser des Perlflussdeltas und alles dicht beieinander – die Landeanflüge auf die Flughäfen von Hongkong und Macao galten schon immer als spektakulär. Nun ist die Region aus der Luft gesehen um eine weitere Sehenswürdigkeit reicher. In der Form eines Ypsilons überspannt nun eine gigantische Stahlbrücke das Flussdelta am Südchinesischen Meer und verbindet die Finanzmetropole Hongkong mit der Glücksspielstadt Macao und der Industrieregion Zhuhai auf dem chinesischen Festland. Es handelt sich um die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke, die nach einer Bauzeit von knapp zehn Jahren am Dienstag offiziell eröffnet wird. Bei der Eröffnungszeremonie wird Chinas Staatspräsident Xi Jinping persönlich anwesend sein.

55 Kilometer Länge

Die gesamte Konstruktion ist ungefähr so lang wie der Gotthard-Basistunnel, nämlich 55 Kilometer. Davon führen 35 Kilometer als Brücke über Wasser. Sie ist damit mehr als 20 Mal so lang wie die Golden Gate Bridge in San Francisco. Für den Bau waren nach Angaben der Betreiber 400 000 Tonnen Stahl notwendig. Das entspricht der sechzigfachen Stahlmenge des Eiffelturms in Paris. „Über hundert Jahre lang wird sie stehen“, schreiben die Betreiber auf ihrer Website. In jede Richtung gibt es drei Fahrspuren. Bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h soll sich die Fahrzeit zwischen Hongkong und Macao so von drei Stunden auf weniger als 30 Minuten reduzieren.

Genau genommen handelt es sich bei dem Bauwerk um mehrere Brücken. Denn unterbrochen wird die Konstruktion über Wasser durch zwei künstliche Inseln und einen langen Tunnel. Auf Hongkonger Seite führt die Brücke zunächst durch eine Meerenge am Hongkonger Flughafen vorbei auf eine aufgeschüttete Insel, die rund 150 Hektar groß ist. Auf ihr sollen künftig die Grenzübergangsanlagen stehen.



Rund 35 Kilometer der Gesamtkonstruktion verlaufen als Brücke über dem Wasser. Foto: AFP

Hongkong ist seit 1997 zwar keine britische Kronkolonie mehr, und Macau seit 1999 auch nicht mehr in portugiesischer Hand. Sie gehören beide zur Volksrepublik China, haben jedoch weiterhin den Status von Sonderverwaltungszonen mit eigenen Gesetzen und einer eigenständigen Verwaltung. Zwischen Hongkong, Macau und dem chinesischen Festland gibt es noch immer scharfe Grenzkontrollen. Auf westlicher Seite der Brücke – in unmittelbarer Nähe von Macao und Zhuhai – haben die Konstrukteure daher eine weitere künstliche Insel für Grenzübergangsanlagen aufschütten lassen.

Die eigentliche Verbindung über den Perlfluss ist rund 35 Kilometer lang. Die Mündung ist zwar sehr breit. Aber der Perlfluss hat sehr viel Sedimente eingespült, sodass das Delta an den meisten Stellen flach ist. Es erreicht kaum 20 Meter Wassertiefe. Der Großteil der Verbindung besteht aus Stelzenbrücken, die hauptsächlich an Land vorgefertigt und dann in den Meeresgrund gerammt wurden.

Hält sogar Erdbeben stand

Das Bauwerk gilt als ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Südchina wird regelmäßig von schweren Tropenstürmen, den sogenannten Taifune, heimgesucht. Die Brücke soll den Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde Stand halten können. Erdbeben sind in der Region zwar sehr viel seltener. Dennoch soll den hohen Pfeilern des Bauwerks selbst ein Beben bis zu einer Stärke 8 auf der Richterskala nichts anhaben können.



Blick von Hongkong aus: Links geht es nach Macao und Zhuhai, die beiden rechten Spuren führen nach Guangzhou. Foto: AFP

Und nicht nur Naturgefahren bedrohen die Brücke. Die Ingenieure rechneten auch mit menschgemachten Risiken. So soll das Bauwerk Kollisionen mit bis zu 300 000 Tonnen schweren Schiffen standhalten. Denn die Region um das Perlflussdelta gilt als „Werkbank der Welt“. Umgeben von zahlreichen Millionenstädten produzieren hunderttausende Firmen in der Region für den Weltmarkt. Entsprechend dicht ist der Schiffsverkehr. Mit Hongkong, Shenzhen und Guangzhou befinden sich in der Region gleich drei der weltweit größten Häfen.

Für die ganz großen Schiffe sind insgesamt drei Möglichkeiten vorgesehen, das Bauwerk zu queren. Zwei Teile der Konstruktion bestehen aus nach oben gewölbten Schrägseilbrücken. Zudem wird der Hauptschifffahrtskanal mit einem 6,7 Kilometer langen Tunnel unterquert. Er hält gleich zwei Rekorde: Es ist nicht nur der längste Unterwassertunnel der Welt, sondern mit 48 Metern unter der Wasseroberfläche auch der am tiefsten gelegene. Gebaut wurde er, indem an Land Abschnitte von ungefähr hundert Metern Länge vorfabriziert und danach im Meer zusammengefügt wurden.

Die Eröffnung findet zwar ein Jahr später als ursprünglich geplant statt. Und mit geschätzten Kosten von umgerechnet mehr als 14 Milliarden Euro ist das Projekt deutlich teurer als geplant. Ursprünglich sollte das Bauwerk nur etwa halb so viel kosten. Die Bauherren sind dennoch zufrieden. „Kleiner dimensionierte Projekte hätten sehr viel mehr Geld verschlungen“, rechtfertigt sich der Leiter des Projekts auf Hongkonger Seite, Daniel Chung.



Auch hier - in Hongkong - muss ein Ticket für die Brücke gelöst werden. Foto: AFP

Rechts- und Linksverkehr

Das Jahrhundertbauwerk hat allerdings ein Problem. In Hongkong und Macao gilt - dank der früheren Besatzer - Linksverkehr, auf dem chinesischen Festland Rechtsverkehr. Die meisten Fahrer aus Hongkong oder Macao dürfen nicht ohne weiteres auf den Straßen des chinesischen Festlandes fahren und umgekehrt. Zwar wohnen im Perlflussdelta rund sechzig Millionen Menschen, also etwa so viele wie in Italien. Aber davon besitzen momentan gerade einmal rund 30 000 PKW-Besitzer eine Genehmigung, die es ihnen erlaubt, sowohl in Hongkong wie auch auf dem rechtsspurigen Festland zu fahren. Zu einem Massenansturm auf die Brücke wird es vorerst also nicht kommen.