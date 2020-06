Bastian Pastewka: „Ich war die Pfeife vom Revier“

Der deutsche Schauspieler Bastian Pastewka spricht im Interview über seine Schulzeit, Blutkonserven und die beruflichen Anfangsjahre mit Bernhard Hoëcker.

Interview: Cornelia Wystrichowski

Er zählt zu den beliebtesten Komikern Deutschlands, doch jetzt ist für Bastian Pastewka vorerst Schluss mit lustig: In der Komödie „Der Sommer nach dem Abitur“ – zu sehen am 25. Juni im ZDF – spielt er einen von drei alten Schulfreunden, die 25 Jahre nach dem Abitur zu einem Konzert ihrer damaligen Lieblingsband reisen – doch das nostalgische Wiedersehen läuft nicht so harmonisch ab wie gedacht.

Bastian Pastewka, wie geht es Ihnen in Zeiten von Corona?

Ich hatte mir schon vor der Corona-Krise einen Projektstopp verordnet ...