Eine Sojus-Kapsel mit zwei Astronauten an Bord musste am Donnerstag ihren Flug zur ISS abbrechen und zur Erde zurückkehren. Man verweist auf ein technisches Problem.

Baikonur: Sojus-Start abgebrochen

Teddy JAANS





Per Notlandung mussten der Amerikaner Nick Hague und der Russe Alexej Owtschinin wieder auf die Erde zurückgeholt werden, nachdem es ein technisches Problem an der MS-10 Trägerrakete gab, die die Sojus-Raumkapsel am Donnerstag zur internationalen Raumstation ISS bringen sollte. Die russischen Behörden sprachen von einem "Fehler", die genaue Ursache ist nicht bekannt.

Notlandung geglückt

Wie die Nasa mitteilte, soll die Notlandung in Kasachstan geglückt sein, beiden Männern gehe es gut. Man habe Kontakt zu der Besatzung aufgenommen und Rettungsteams seien auf dem Weg zum Areal, wo die Kapsel niedergegangen ist.



Nick Hague (R) undAlexey Ovchinin auf dem Weg zur Kapsel. AFP