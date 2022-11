Die UN-Kulturorganisation Unesco hat das Baguette als ein immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.

Französischer Exportschlager

Baguette ist immaterielles Kulturerbe der Unesco

(dpa/AFP) - Das Können und die Kultur rund um das französische Brot werden nun in die repräsentative Liste aufgenommen, wie die Unesco am Mittwoch mitteilte. Das Baguette sei landesweit das beliebteste Brot, hieß es in der Bewerbung um die Aufnahme in die Liste. Es bestehe nur aus vier Zutaten, doch jeder Bäcker mache daraus sein eigenes einzigartiges Produkt.

Mit seiner knusprigen Kruste und der weichen Krume ist das Baguette, das Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris eingeführt wurde, heute das meist gegessene Brot in Frankreich und weltweit berühmt. Zunächst wird das Baguette als Luxusprodukt betrachtet. Die Unterschicht isst rustikale Brotsorten, die sich besser aufbewahren lassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitet sich der Konsum, die ländlichen Gebiete werden in den 1960er und 1970er-Jahren vom Baguette erobert.

Heute ist der Baguette-Konsum vor allem in den wohlhabenden städtischen Schichten rückläufig, da diese sich für das ernährungsphysiologisch interessantere Sauerteigbrot entscheiden.

Die Entscheidung, die Bewerbung für das Baguette einzureichen, war Anfang 2021 von Frankreich getroffen worden, das es den Zinkdächern von Paris und einem Weinfest im Jura vorgezogen hatte.

