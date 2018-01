(NW) - Er zählt zum französisch beeinflussten Brauchtum des Großherzogtums: der „Kinnekskuch“, der traditionell am Dreikönigstag serviert wird. In den gefüllten Blätterteigkuchen wird eine dicke Bohne (Fève) oder Porzellanfigur eingebacken. Wer diese in seinem Kuchenstück findet, darf eine Pappkrone aufsetzen und ist „König für einen Tag“.



Den größten solchen Kuchen im Land herzustellen hatte sich die „Fédération des Patrons Boulangers-Pâtissiers du Grand-Duché de Luxembourg“ vorgenommen und ihr Werk gestern auf der oberen Plattform der Standseilbahn Pfaffenthal-Kirchberg präsentiert, wo nicht nur Kinder bereits sehnsüchtig auf ihr Stück vom Königsglück warteten.