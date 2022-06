Nach dem Mord an ihren Eltern war sie lange Jahre spurlos verschwunden. Nun konnte die 42-Jährige identifiziert werden.

Texas

"Baby Holly" nach 41 Jahren wiedergefunden

Nach dem Mord an ihren Eltern war sie lange Jahre spurlos verschwunden. Nun konnte die 42-Jährige identifiziert werden.

(TJ/AFP) - „Sie lebt und es geht ihr gut“ mit diesen Worten beschrieb der beigeordnete Staatsanwalt von Texas, Brent Webster, die Verfassung der mittlerweile 42 Jahre alten Frau, die seit 1981 als verschwunden galt. „Dennoch bleibt eine Kriminaltat aufzuklären“, so der Mann weiter. „Baby Holly“ hatte - nachdem ihre Identität festgestellt wurde - im Laufe der Woche einen ersten Kontakt mit ihren leiblichen Angehörigen.

Das Foto zeigt das Ehepaar Clous mit "Baby Holly". Foto: Privat

Rückblick

Es war im Jahr 1981, als ihre Eltern Opfer einer Gewalttat wurden. Die Leichen der beiden wurden in einem Waldstück bei Houston gefunden, ihre Identität konnte erst 2021 durch gentechnische Analysen ermittelt werden. Tina und Harold Clouse aus dem US-Bundesstaat Florida hinterließen damals eine kleine Tochter - und von der fehlte jede Spur.

Nach den jüngsten Erkenntnissen war Baby Holly damals in einer Kirche von einer Familie gefunden worden, die sie großzog. Diese soll mit dem gewaltsamen Tod der Clouse nichts zu tun haben, es wird in Bezug auf den Mord nicht gegen sie ermittelt.

Die Polizei sucht aktuell nach jenen zwei Frauen, die das Baby in dem Gotteshaus abgelegt haben sollen. Sie gehören offenbar einer Sekte an, die sich für die Trennung von Männern und Frauen einsetzt, vegetarisch lebt und keine Lederwaren benutzt, so der Staatsanwalt weiter.

„Schwester Susan“

1980, kurz vor der Mordtat, hatte eine „Schwester Susan“ sich bei den Angehörigen von Harold und Tina Clouse vorgestellt und zugesichert, das Paar sei der Sekte beigetreten und wolle sich seiner materiellen Habseligkeiten entledigen. Gegen Bezahlung wollte sie den Angehörigen das Auto des Paares übergeben.

Die Familie hatte die Polizei damals in Kenntnis gesetzt. Bei der Übergabe des Wagens waren drei in weiß gekleidete Frauen festgenommen und verhört worden, allerdings konnte das Protokoll des Verhörs im Laufe der späteren Ermittlungen nicht mehr aufgefunden werden.

Auch wenn die Aufklärung des Gewaltverbrechens von 1981 noch nicht in greifbarer Nähe ist, freut die Verwandschaft sich, dass es „Baby Holly“ gut geht und dass sie am Leben ist. „Es ist eine unheimliche Erleichterung, zu wissen, dass sie ein gutes Leben führt“, so die Tante, Cheryl Couse.

