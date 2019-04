Die Regierung will die Population verwilderter Hauskatzen massiv reduzieren, um die einheimische Fauna zu schützen.

Australien will zwei Millionen Katzen töten lassen

(dpa/mth) - Die australische Regierung plant, in den kommenden Jahren Millionen verwilderter Katzen zu töten. Was grausam klingt, hat einen ernsten ökologischen Hintergerund: die erst im 17. Jahrhundert auf dem australischen Kontinent eingeführte Hauskatze bedroht heimische Tier- und Vogelarten.

Verwildert Katzen werden für eine regelrechte ökologische Katastrophe verantwortlich gemacht. Sie töten pro Nacht in Australien 75 Millionen Tiere, sagt die Tierschutzorganisation Australian Wildlife Conservancy. Die Katzen haben nach Angaben des Umweltministeriums schon 100 nur in Australien vorkommende Arten gefährlich dezimiert, darunter Vögel, Frösche, Grashüpfer, Schildkröten, Käfer und Krustentiere.

Zwei Millionen Katzen sollen deshalb bis 2020 getötet werden – durch Giftköder, aber vor allem durch Gewehrkugeln. Von der Regierung gibt es sogar zehn Australische Dollar (etwa 6,31 Euro) Kopfgeld pro getötetem Tier.

Der Plan zu Reduzierung der Katzenpopulation wurde bereits 2015 angekündigt - und zog prompt harsche Kritik auf sich. Tierschützer argumentierten, dass ein verstärkter Abschuss der Katzen allein wenig zum Schutz anderer Spezies bewirken werde. Die aktuelle Regierung will nun jedoch Nägel mit Köpfen machen, auch wenn Tierschutzorganisationen den Ansatz nach wie vor als unwissenschaftlich und möglicherweise ineffektiv ablehnen

Kaninchen, Kröten Wildpferde und Mimosen: alles muss weg

Einen derart radikalen Ansatz ist allerdings nicht neu in Australien, das einige Erfahrung mit von Siedlern eingeschleppten Arten hat, die oftmals die Natur zerstören oder sie aus dem Gleichgewicht bringen, weil sie keine natürlichen Feinde haben.

Auch Kaninchen gelten als Plage. Die Langohren zerstören Weiden, verursachen Erosion und fressen einheimischen Arten das Futter weg. Das Agrarministerium in Victoria empfiehlt Bauern, Kaninchen in ihrem Bau einfach platt zu machen. Die Tiere müssten mit viel Krach erst verängstigt in ihren Bau getrieben werden. Dann müsse großes Gerät aufgefahren werden: Bulldozer, Schaufelbagger oder Erntemaschinen.

Gegen die Aga-Kröten, die eingesetzt werden, um Käfer zu beseitigen, ist bislang kein Kraut gewachsen. Es hilft nur einsammeln und töten. Der frühere Bürgermeister von Darwin, Graeme Sawyer, veranstaltet nächtliche Krötensammeltouren. Die Tiere kommen dann in die Kühltruhe und werden mit einem Schlag auf den Kopf getötet. Er möchte auch Touristen für diese Aktion gewinnen.

Auch um Pferde will sich Australien kümmern. Rund 6 000 Wildpferde sorgen in den Snowy Mountains rund 500 Kilometer südwestlich von Sydney bei Touristen für romantische Cowboy-Atmosphäre. Die „Brumbies“, verwilderter Nachwuchs von Arbeitstieren, die einst Siedler mitbrachten, zertrampeln aber die Vegetation und zerstören vor allem Flussufer, behaupten staatliche Naturschützer. Die Tiere sollen innerhalb von 20 Jahren um 90 Prozent reduziert werden.

Selbst Pflanzen stehen auf der Abschussliste. Für Biologen ist Mimosa pigra Unkraut. Die Mimosenart wächst in Windeseile zu dickem dornenreichen Gestrüpp. Winzige Flohkäfer, nach ihrem lateinischen Namen Nesaecrepida infuscata zärtlich Nessie genannt, sollen es nun richten. Sie fressen die Mimosen, verhindern die rasante Verbreitung und machen sie anfällig für Krankheiten.