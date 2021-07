In Down Under fallen Millionen Nager über landwirtschaftliche Flächen her - und haben sogar zur Evakuierung eines Gefängnisses geführt.

Panorama 2 5 Min.

Australien

Mäuseplage gigantischen Ausmaßes

In Down Under fallen Millionen Nager über landwirtschaftliche Flächen her - und haben sogar zur Evakuierung eines Gefängnisses geführt.

Von Matthias Stadler (Wanaka, Neuseeland)

Es sind biblische Ausmaße, welche eine Mäuseplage in Down Under annimmt. Millionen Nagetiere fressen sich seit Monaten durch die Felder im australischen Südosten. Vor allem der sogenannte Korngürtel im Bundesstaat New South Wales ist betroffen, aber auch in anderen Regionen in insgesamt vier Bundesstaaten kämpfen Farmer um ihre Ernte. Denn die Nager haben es vor allem auf das Getreide abgesehen.

Seit gut zehn Monaten verschlimmert sich die Situation. Betroffene Landwirte sprechen mittlerweile von der „schlimmsten Mäuseplage seit fast 40 Jahren“. Manche von ihnen fangen 500 bis 1.000 Mäuse pro Nacht. Für Australiens Vizepremierminister Michael McCormack ist klar: „Einzig eine tote Maus ist eine gute Maus.“

Regen bringt gute Ernte

Australien hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Umwelt- und Naturkatastrophen zu kämpfen. Kaum vergessen sind etwa die Waldbrände zu Beginn des vergangenen Jahres oder diverse Überschwemmungen. Und gewisse Gebiete kämpften jahrelang mit einer äußerst hartnäckigen Dürre. Da kam das vergangene Jahr für die Farmer wie gerufen. Es gab genug Niederschlag, der gutes Wachstum mit sich brachte. Entsprechend war die Ernte ertragreich und die Vorratslager gut gefüllt.

Solche Ausbrüche gibt es in Australien seit über hundert Jahren. Steven Belmain, Ökologe

Aber genau dieses Wachstum führte zur Mäuseplage, wie der Ökologe Steven Belmain gegenüber der Zeitschrift „Scientific American“ erklärt: „Der andauernde Regen und damit das Extra-Futter bedeuten, dass die Nager während einer langen Zeit sehr viel zu fressen haben.“ Überraschend sei die Plage deswegen nicht, meint der Experte, der in England forscht. „Solche Ausbrüche gibt es in Australien seit über 100 Jahren. Sie sind so gut wie immer auf vermehrten Niederschlag und Weizenproduktion zurückzuführen.“ Ein Mäusepaar kann Dutzende Nachkommen in einer Saison zeugen. Zudem sind die Jungen nach wenigen Wochen geschlechtsreif.

Nager verbreiten Krankheiten

Die Plage beschädigt aber nicht nur australische Landwirtschaftsflächen, sondern auch ein Gefängnis. 420 Insassen und mit ihnen 200 Angestellte des Wellington Correctional Centre, rund vier Stunden Autofahrt westlich von Sydney gelegen, mussten vor wenigen Tagen umquartiert werden, da die Tiere Kabel und Deckenverkleidungen beschädigt hatten und viele von ihnen in Wänden feststeckten und verendeten.

Eingeschleppte Tierarten Mäuse wurden von den europäischen Siedlern im 18. Jahrhundert nach Australien eingeschleppt. Seither richten sie immer wieder großen Schaden an. Noch bekannter ist jedoch die südamerikanische Aga-Kröte, welche in den 1930er-Jahren ins Land geholt wurde um eine Käferplage zu bekämpfen und heute vorallem im tropischen Nordosten zu Hause ist. Ironischerweise ist die Kröte heute die wohl grösste Plage im Land, da sie kaum natürliche Feinde hat. Krokodile beispielsweise sterben, wenn sie die hochgiftigen Aga-Kröten fressen. Es leben geschätzt über 200 Millionen Exemplare in Australien. Auch Kamele sind in Down under anzutreffen. Sie wurden im 19. Jahrhundert zu Expeditionen ins Land gebracht. Später wurden sie für Infrastrukturprojekte verwendet. Heute leben zwischen 300.000 und einer Million Kamele zumeist im Outback. Sie verursachen Schäden in der Höhe von rund 10 Millionen Euro pro Jahr und sind auch für die Aborigines, die australischen Ureinwohner, eine Bedrohung, da sie deren Wasservorräte verschmutzen, ihre Kulturstätten zerstören und die einheimische Vegetation wegfressen. Eine weitere Plage sind Kaninchen. Und auch Katzen haben nicht den besten Ruf. Sie fressen einheimische Vögel und Reptilien.

Die Nager beißen in seltenen Fällen auch Menschen und übertragen so Krankheiten. So gibt es Berichte, dass Mäuse über schlafende Personen gekrochen sind und auch Kinder gebissen haben. Die Behörden des Bundesstaats New South Wales registrierten von Anfang Januar bis Ende April 23 Fälle von Leptospirose, im ganzen Jahr zuvor gab es elf Fälle. Die Infektionskrankheit kann zu Organversagen führen. Auch die lymphozytäre Choriomeningitis wurde schon bei mehreren Personen diagnostiziert, sie kann Fieber und Übelkeit hervorrufen. Bis dato sind in New South Wales mindestens drei Personen wegen Bissen ins Krankenhaus überführt worden.

Verzweifelte Landwirte

Der Schaden, den die Mäuse anrichten, beläuft sich mittlerweile auf mehr als 60 Millionen Euro. Manche Bauern schätzen den Schaden auf ihren Feldern auf bis zu 200.000 Euro. Viele sind beispielsweise gezwungen, ihr Heu zu verbrennen, da Dutzende Mäuse es mit Kot und Urin verunreinigten. Auch Traktoren, Spülmaschinen und Bettwäsche seien vor den Nagetieren nicht sicher, geben Landwirte zu Protokoll.

Laut Medienberichten kämpfen betroffene Bauern vermehrt mit Stresssymptomen. Manche Farmer fackeln nicht lange und verbrennen schon mal Hunderte gefangene Nagetiere in Tonnen. Andere wiederum sind so verzweifelt, dass sie ihre von Mäusen befallenen Getreidesilos anzünden. Die Bundesstaaten haben Hilfsgelder in Millionenhöhe versprochen, New South Wales alleine stellt den Landwirten und Produzenten mindestens 32 Millionen Euro zur Verfügung.

Verschiedene Lösungen

Um der Plage Herr zu werden, setzen die Behörden auf Fallen und Gift, welches zu vergünstigen Preisen gekauft werden kann. Bauern sollen in New South Wales Giftköder gar gratis erhalten. Diese sind allerdings nicht ohne Risiko. Die Chemikalie Bromadiolon, auch als „Mäuse-Napalm“ bekannt, erhielt keine Spezialzulassung, da auch einheimische Tierarten damit getötet werden könnten. Momentan kommt vor allem das Gift Zinkphosphid zum Einsatz.

Die Grasmilbe überfällt Luxemburg und die Region Viele Menschen sind derzeit von roten Flecken auf der Haut betroffen, die entsetzlich jucken. Mückenstiche sind es diesmal nicht.

Viele Bauern setzen zudem auf Eigenkreationen. Sie locken die Mäuse etwa mit Ködern auf rutschige Oberflächen, von wo sie in Eimer rutschen, die mit Wasser gefüllt sind, woraufhin sie ertrinken.

Der entscheidende Faktor, ob die Plage unter Kontrolle gebracht werden kann oder nicht, ist das Wetter, wie Experte Steven Belmain in der Zeitschrift „Scientific American“ sagt: „Es kommt auf den Niederschlag in den nächsten Monaten an.“ Wenn es immer wieder regne und dadurch die Pflanzen wachsen, könnten mehr Mäuse den Winter überleben. „Das nächste Jahr könnte also noch schlimmer werden.“ Umgekehrt könne sich das Problem bei weniger Niederschlag auch schon bald wieder von selbst erledigen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.