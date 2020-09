Helfer in Tasmanien konnten etwa ein Fünftel der gestrandeten Grindwale aus ihrer misslichen Lage befreien. Hunderte Tiere sind jedoch an der Küste verendet.

Panorama 4

Australien: Fast 100 Wale nach Massenstrandung gerettet

Helfer in Tasmanien konnten etwa ein Fünftel der gestrandeten Grindwale aus ihrer misslichen Lage befreien. Hunderte Tiere sind jedoch an der Küste verendet.

(dpa) - Nach dem Stranden von fast 500 Grindwalen an der australischen Insel Tasmanien haben Retter weitere Tiere befreien können. Damit seien bisher 94 der insgesamt etwa 470 Meeressäuger gerettet und in tiefere Gewässer gebracht worden, teilte die zuständige Behörde mit.

Die Zahl der verendeten Grindwale wird nun mit 350 angegeben, zunächst war von geschätzten 380 die Rede gewesen. Zwölf bis 20 Tiere befanden sich am Morgen noch auf einer Sandbank. Die Retter hoffen nun, auch diese letzten verbliebenen Wale retten zu können.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Ein Wal wird in Macquarie Harbour zurück in tieferes Gewässer gebracht. Foto: AFP/Mell Chun

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Wal wird in Macquarie Harbour zurück in tieferes Gewässer gebracht. Foto: AFP/Mell Chun Etwa 350 Grindwale starben bei der Strandung in Tasmanien. Foto: AFP/Mell Chun TOPSHOT - Rescuers work to save a pod of whales stranded on a sandbar in Macquarie Harbour on the rugged west coast of Tasmania on September 22, 2020. - Up to 90 whales have died and a "challenging" operation is underway to rescue 180 more still stranded in a remote bay in southern Australia on September 22. Scientists said two large pods of long-finned pilot whales became stuck on sandbars in Macquarie Harbour, on Tasmania's sparsely populated west coast. (Photo by Brodie WEEDING / POOL / AFP) Foto: Brodie Weeding / AFP Verendete Wale an der Küste von Tasmanien. Foto: Patrick Gee/The Mercury/AFP

Etwa 470 Grindwale waren in dieser Woche an mehreren Stellen der Macquarie-Bucht im Westen der Insel gestrandet. Seit vier Tagen laufen die Rettungsversuche. Sechs Tiere konnten Helfer am Freitagmorgen befreien.



Am Montag waren etwa 270 gestrandete Grindwale an drei Orten in der abgelegenen Macquarie-Bucht entdeckt worden, von denen rund ein Drittel bereits verendet waren. Zwei Tage später wurde nur wenige Kilometer entfernt eine zweite Gruppe von rund 200 gestrandeten Tieren gefunden.

Australien: Bereits 380 gestrandete Grindwale sind tot Hunderte weitere Wale sind in Tasmanien gestrandet. Helfer sprechen von der größten bekannten Strandung an der Küste der australischen Insel. Man könne hören, wie die Tiere einander in ihrer Not rufen, sagt ein Helfer.

Die Massenstrandung ist die bisher größte in Australien. Sie übertrifft in ihrem Ausmaß eine aus dem Jahr 1996, als etwa 320 Grindwale an die Westküste gerieten. Vor Tasmanien stranden Wale recht häufig, meist sind aber weit weniger Tiere betroffen. Zuletzt war in der Gegend eine kleinere Gruppe von Pottwalen an die Küste geraten. Die Gründe dafür sind oftmals unbekannt. Doch Experten vermuten, dass es die Tiere auf der Suche nach Nahrung in Richtung der Küsten zieht.