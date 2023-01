Rund um den Globus feierten die Menschen Silvester - bei größtenteils wieder aufgehobenen Einschränkungen.

Silvester 2022

Ausgelassene Feiern weltweit

(dpa) - Auf ein frohes Neues: Milliarden Menschen haben in aller Welt das Jahr 2023 begrüßt. In Deutschland gab es diesmal wieder große Feuerwerke nach den pandemiebedingten Verkaufsverboten der Vorjahre. Bei ungewöhnlich mildem Wetter mit vielerorts zweistelligen Temperaturwerten lagen sich Menschen in den Armen, um einander ein frohes neues Jahr zu wünschen.

Zahlreiche Touristen tanzten und feierten am Brandenburger Tor in Berlin gemeinsam mit Bewohnern der deutschen Hauptstadt. Zuvor hatten bereits die Scorpions ihren Klassiker „Wind of Change“ gespielt. Die Feier war deutlich kleiner angelegt als in früheren Jahren. Die rund 2500 Karten für die Show waren zwar alle vergriffen, laut Polizei kamen am Ende aber nur rund 1300 Menschen.

Mehr als erwartet auf den Champs-Elysées

Auch in den Hauptstädten anderer Länder war viel los: In Paris feierten rund eine Million Schaulustige den Jahreswechsel bei einem großen Feuerwerk auf den Champs-Élysées, wie der Sender BFMTV unter Berufung auf die Polizei berichtete. Eigentlich waren auf der Pariser Prachtstraße nur 400.000 bis 600.000 Besucher erwartet worden. In London sahen mehr als 100.000 Menschen das gigantische Feuerwerk am Riesenrad London Eye, nachdem Big Ben um Mitternacht mit zwölfmaligem Glockenschlag das neue Jahr eingeläutet hatte. In Gedenken an die im September gestorbene Queen wurde das Profil von Elizabeth II. mit Drohnen am Nachthimmel über der britischen Hauptstadt abgebildet.

Times Square wieder wie früher

Auf dem New Yorker Times Square ist das neue Jahr erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder vor gewohnt großer Kulisse begrüßt worden. Auf dem berühmten Platz in Manhattan feierten Zehntausende Menschen bei milden Temperaturen mit dem traditionellen Konfettiregen. Um Mitternacht glitt wie üblich eine leuchtende Kristallkugel an einem Fahnenmast herunter - der sogenannte Ball Drop. Auch sonst fehlte in diesem Jahr keine der New Yorker Silvester-Traditionen. So schallten die Lieder „Auld Lang Syne“ und „New York, New York“ durch die Straßen der US-Metropole.

Die Party auf dem Times Square gehört zu den größten Silvesterfeiern der Welt. Vergangenes Jahr war sie wegen der Pandemie nur mit einem Viertel der sonst üblichen Besucherzahl begangen worden. Millionen Amerikaner verfolgen die große Show jedes Jahr vor dem Fernseher - und sahen diesmal unter anderem einen Auftritt von Sängerin Chelsea Cutler. Das Großereignis hat seinen Ursprung in der Eröffnung eines neuen Verlagshauses der „New York Times“ im Jahr 1904. Die Zeitung feierte diesen Anlass damals mit einem Silvester-Feuerwerk.

Niederländer ignorieren Böllerverbot

Das in zahlreichen niederländischen Großstädten zum Jahreswechsel verhängte Böllerverbot wurde von der Bevölkerung größtenteils ignoriert. In Städten wie Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen und Haarlem wurden in großem Umfang Feuerwerk und Böller gezündet, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Wegen stürmischen Wetters mussten allerdings in vielen Städten geplante Feuerwerkshows abgesagt werden.

Zwölf Minuten Feuerwerk in Rio

In anderen Ländern mussten Feierwütige etwas länger warten. In der brasilianischen Strandmetropole Rio de Janeiro gab es um 4 Uhr MEZ ein zwölfminütiges Feuerwerk, das von zehn Flößen vor dem Strand der Copacabana abgefeuert wurde. Die Veranstalter hatten vorab mit rund zwei Millionen Besuchern gerechnet, darunter viele Touristen.

Die Bewohner der Südsee-Insel Kiritimati waren weltweit die ersten, die am Samstag um 11 Uhr MEZ ins neue Jahr starteten. Samoa, das in diesem Jahr die Sommerzeit abgeschafft hat, folgte erstmals eine Stunde später - zeitgleich mit Neuseeland und Tonga. Um 14 Uhr MEZ wurde im australischen Sydney zum Jahreswechsel das traditionelle Riesenfeuerwerk gezündet. Ein farbenprächtiges Himmelsspektakel gab es später auch am Burdsch Chalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt.

