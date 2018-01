(nr/mk) - Im kommenden Frühjahr läuten bei den britischen Royals wieder die Hochzeitsglocken: Nachdem Prinz Harry (33), der jüngste Sohn von Prinz Charles (69) und seiner verstorbenen Ex-Frau Lady Diana, und "Suits"-Darstellerin Meghan Markle (36) Ende November 2017 ihre Verlobung bekannt gegeben haben, werden sie am 19. Mai 2018 den Bund der Ehe eingehen.



Doch bei aller Vorfreude wird der royale Freudentag derzeit auch von den Forderungen eines britischen Kommunalpolitikers überschattet. Simon Dudley hatte in mehreren Tweets und einem Brief an den lokalen Polizeichef gefordert, vor der Hochzeit, Bettler und Obdachlose mit Hilfe der Polizei aus der Stadt Windsor zu verbannen. Seinen Bedenken zufolge, könnten sie „eine schöne Stadt in einem leider unvorteilhaften Licht erscheinen lassen. „Ich bin nicht einverstanden mit den Äußerungen, die der Ratsvorsitzende gemacht hat“, lautete die Reaktion der Premierministerin Theresa May in einem BBC-Interview am Donnerstag. Ihr Gegenvorschlag: Lokale Behörden sollten mit der Polizei zusammenarbeiten, um Unterkünfte für die Obdachlosen zu finden.

Ehrwürdiges Setting



Die St.-George's-Kapelle, in welcher die Hochzeitszeremonie stattfindet, gilt als eine der schönsten mittelalterlichen Kirchen Englands und dient den größten Königen und Königinnen des Landes als letzte Ruhestätte. Prinz Harry war in der St.-Georgs-Kapelle als Baby getauft worden. Das Schloss ist eine der offiziellen Hauptresidenzen der britischen Royals und wird von der Queen an den Wochenenden bewohnt.