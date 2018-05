In einem niederländischen Wildtierpark benahm eine Familie sich grob fahrlässig. Fast wäre es zur Katastrophe gekommen.

Panorama 1

Aus Auto ausgestiegen und von Geparden gejagt

Teddy JAANS In einem niederländischen Wildtierpark benahm eine Familie sich grob fahrlässig. Fast wäre es zur Katastrophe gekommen.

Fast wäre ihr Leichtsinn ihnen zum Verhängnis geworden: Entgegen aller Warnungen und Hinweisschilder, ist eine Familie in einem Safaripark in der Nähe von Eindhoven aus ihrem Auto gestiegen - und wäre um ein Haar von den Wildkatzen attackiert worden. Zu allem Überfluss hatten sie ein kleines Kind dabei. Mit knapper Not konnten die leichtsinnigen Besucher wieder in ihr Fahrzeug begeben. Nur durch anschreien und abwehren konnte die Frau einen Angriff abwehren. Schockiert und hilflos müssen andere Safariparkgäste die Szenerie beobachten.



Die Familie schien sich zu keinem Zeitpunkt Rechenschaft abzulegen, in welcher Gefahr sie sich befand. Das Video war am Samstag der Renner schlechthin in den Netzwerken, es wurde allein auf Youtube über vier Millionen Mal aufgerufen.



Die Familie, so ein Besucher, der sie beobachtete sei kurz vor dem dramatischen Zwischenfall bereits einmal ausgestiegen, um sich die Gruppe Geparden anzuschauen. Die Tiere hatten sich nicht für die Menschen interessiert. Als die Touristen dann ein weiteres Mal ausstiegen, rannten die Wildkatzen plötzlich los.