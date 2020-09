Aufforstungsprojekt: Totgesagte leben länger

Zerstörte Wälder lassen sich auch durch die Revitalisierung von Wurzeln wieder begrünen - für die Methode hat ihr Entwickler Tony Rinaudo bereits 2018 den "Alternativen Nobelpreis" erhalten.

Von Heinz Staffelbach

Zu Besuch bei einem Aufforstungsprojekt in Äthiopien: Der Ort Welenchiti liegt etwa hundert Kilometer südöstlich der Hauptstadt Addis Abeba. Mit dem Bauern Tonkolu Lema stehe ich in einem etwa drei Meter tiefen Graben in den Feldern: Mit seinen senkrechten Wänden wirkt der Graben, als wäre er über Nacht ausgebaggert worden. „Das war der starke Regen, das Wasser hat die Erde mitgenommen.“

Es ist heiß heute ...