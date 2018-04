Auf Spurensuche für Luxemburg

Am Freitagabend wurden auf dem Campus Belval die "FNR Awards 2017" verliehen. Ausgezeichnet wurden vom Fonds National de la Recherche wie in jedem Jahr besondere Projekte und Veröffentlichungen, die sowohl in Luxemburg als auch international für Aufsehen sorgten. Das "Luxemburger Wort" stellt die Preisträger vor.