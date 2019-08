Tommy Schlesser bekommt Hauptrolle in einem neuen Film der ZDF-Reihe.

Auf Rosamunde Pilcher folgt Inga Lindström

(LW) - Der Luxemburger Schauspieler Tommy Schlesser (30) übernimmt die Hauptrolle in dem Film „Liebe verjährt nicht“ aus der ZDF-Reihe Inga Lindström. Die Dreharbeiten beginnen Mitte September in Stockholm und werden voraussichtlich fünf bis sechs Wochen dauern. In der neuen Lindström-Folge spielt Tommy Schlesser einen stellvertretenden Museumsdirektor. Die weibliche Hauptrolle wurde mit der Schauspielerin Lena Meckel besetzt, bekannt aus TV-Serien wie Rote Rosen, Kreuzfahrt ins Glück und Rosamunde Pilcher.

Zweite große Fernsehrolle

Für den Luxemburger Schauspieler ist es die zweite große Rolle in einer deutschen Fernsehreihe: Anfang dieses Jahres hatte er einen Auftritt in der Rosamunde-Pilcher-Folge „Die Braut meines Bruders“. „Besonders freut mich, dass ich die neue Rolle bekam, ohne an einem Casting teilnehmen zu müssen“, verriet Tommy Schlesser dem Luxemburger Wort. Für ihn ein Zeichen, dass sich die Arbeit und die Geduld aus den vergangenen Jahren gelohnt haben. In Luxemburg war Tommy Schlesser zuletzt im Film „Superjhemp retörns“ und in der RTL-Sitcom „Zëmmer ze verlounen“ zu sehen.

Inga-Lindström-Filme sind seit 2004 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms. Im Mittelpunkt stehen große Gefühle und die Landschaften in der Nähe von Stockholm. Hinter dem Pseudonym Inga Lindström verbirgt sich eine der erfolgreichsten deutschen Drehbuchautorinnen: Aus der Feder von Christiane Sadlo (65) stammen die Drehbücher von unter anderem „So ist das Leben! Die Wagenfelds“ und „Familie Dr. Kleist“ sowie von einzelnen Folgen von „Der Bergdoktor“ und „In aller Freundschaft“. Sadlo hatte auch das Drehbuch der Pilcher-Folge „Die Braut meines Bruders“ mit Tommy Schlesser geschrieben.

Wann der Lindström-Film „Liebe verjährt nicht“ ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.