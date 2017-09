von Stefan Scholl (Moskau)

Die Männer sind tagelang unterwegs, zu Fuß, in Holzbooten, in sumpftauglichen Kettenfahrzeugen. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie viele Kilometer sie am Tag bewältigen, wie scharf ihre Augen sind, von ihrem Gefühl. In Nordsibirien wird Jagd auf längst ausgestorbene Rüsseltiere gemacht: Auf Mammute und ihre Stoßzähne.



Die Expedition ist teuer

Hunderte Brigaden suchen in Jakutien, auf den Halbinseln Jamul und Tschukotka nach dem „weißen Gold“. Russische Händler zahlen für das Elfenbein der vorzeitlichen 15-Tonner Kilopreise von umgerechnet 360 Euro. Und ein 2-Meter-Stoßzahn wiegt über 80 Kilo – ein 30 000-Euro-Fund. Aber die Suche in der langsam auftauenden Permafrosttundra Nordsibiriens ist teuer und mühselig. Wie der Elfenbeingräber Alexander Popow der Nachrichtenagentur Tass sagte, kostet eine achtwöchige Suchexpedition umgerechnet mindestens 7 000 Euro – für Gerät, Benzin, Lebensmittel und Ersatzteile. „Viele verpfänden ihre Häuser, um auf Mammutsuche gehen zu können.“

Im Winter transportieren Jäger Proviant und Ausrüstung auf Motorschlitten über die festgefrorenen Sümpfe nach Norden. Im Sommer kommen die Suchtrupps, meist 15 bis 20 Mann, in Hubschraubern oder in Motorbooten, ihre oft schrottreife Technik immer wieder selbst reparierend. Besonders emsig arbeiten die Männer an der Polarmeerküste und auf den Inseln davor.

„Das Meer schiebt sich jedes Jahr mehrere Meter vorwärts und wäscht die Steilufer aus“, sagt Witali, ein Moskauer Händler, der eigene Trupps nach Nordsibirien schickt. Wo jemand das Ende eines Stoßzahnes entdeckt, werden in Booten Dieselgeneratoren, Feuerwehrschläuche und Hochdruckspritzen herangeschafft, um die Erde wegzuspülen. Ist der Boden gefroren, schleppt man Holzöfen herbei, um Wasser zu erhitzen und die Erde mit Dampf aufzuweichen. Manchmal finden die Männer in der Frosterde ganze Skelette mit Fell und Fleischresten.

China als Hauptabnehmer

Nach Angabe russischer Paläontologen grasten einst 10 Millionen Mammuts in den Steppen Nordsibiriens, im Winter nutzten sie ihre Stoßzähne, um den Schnee über den Bodenkräutern wegzuschaufeln. Sie sollen ausgestorben sein, als vor etwa 10 000 Jahren eine Wärmewelle die Steppe in unfruchtbaren Sumpf verwandelte. Allerdings wurden auf der Wrangel-Insel im Polarmeer Reste eines Mammuts gefunden, das erst vor 4 000 Jahren starb.

Die Branche hat in Russland durchaus Tradition. Schon 1770 bat der Jakutsker Kaufmann Iwan Ljachow Zarin Katharina II. um das erste Monopol zur Suche von Mammutstoßzähnen am Nordmeer. Russische Kunsthandwerker begannen, daraus Elfenbeinschachfiguren zu schnitzen.

Heute schätzen Experten, dass allein in Jakutien jährlich 60 Tonnen Stoßzähne umgeschlagen werden. Vergangenes Jahr erteilten die Behörden dort 78 Lizenzen zur Suche nach Mammutelfenbein. Aber nach Ansicht von Insidern läuft ein Großteil von Suche und Handel illegal. An der Grenze zu China werden immer wieder Schmuggler mit hunderten Kilo Stoßzähnen festgenommen. Nach Angaben des Moskauer Händlers Witali geht auch der Großteil des legalen Exports nach China: „Die Chinesen bestimmen die Preise, es gibt dort eine ganze Handwerksbranche, die Figuren aus Elfenbein herstellt.“ Dabei hat Witali ein gutes Gewissen. „Wir arbeiten“, versichert er, „damit die Wilderer in Afrika weniger Elefanten umbringen.“ Russlands „Mammutjäger“ mögen mühsam, gefährlich und oft illegal leben, aber ausrotten werden sie niemanden mehr.