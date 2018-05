Königin Máxima gilt weit über die Grenzen der Niederlande hinaus als Stilikone. Diesem Titel ist sie wieder einmal gerecht geworden. Ein modischer Blick auf den Staatsbesuch in Luxemburg.

Auch eine Königin der Mode

(SCH) Elegant, aber auch gerne mal unkonventionell – so wird der Stil von Königin Máxima der Niederlanden gerne beschrieben. Beim Staatsbesuch mit Ehemann und König Willem-Alexander hat die gebürtige Argentinierin wieder einmal Treffsicherheit in Sachen Stil gezeigt und auch bewiesen, dass es nicht immer etwas Neues sein muss.

Tag 1



Bei der Ankunft trug sie ein goldschimmernedes gelb-grünes Kleid, das vor allem durch seine schlichte Eleganz auffiel. Aufgelockert wurde das Ganze durch die Blumendekoration an der Schulter. Auf dem Blog ModekoninginMaxima wird vermutet, dass es vom belgischen Modelabel Natan kommt, bei dem die Königin schon öfter fündig wurde. Vor allem die gehäkelten Handschuhe Máximas, die an die Mode der 50er Jahre erinnern, haben das Interesse der Blogger geweckt. Wie immer durfte natürlich auch der passende Hut nicht fehlen. Er stammt laut Blog aus dem belgischen Haus Fabienne Delevigne, das nicht nur Máxima immer wieder ausstattet, sondern auch die belgische Königin Mathilde.



Bei der Ankunft des Paares überzeugte Maxima mit einem schlichten und doch eleganten gelbgrünen Kleid mit Goldschimmer. Foto: © SIP / Emmanuel Claude, tous droits réservés

Am Abend, beim Galadinner im großherzoglichen Palast, strahlte Máxima in einem zarten Goldton. Hier hat sie aus ihrem Kleiderschrank ein Stück des Designers Jan Taminiau ausgewählt, das sie auch bei einem Bankett der holländischen und schwedischen Herrscher im April 2014 im Königlichen Palast in Amsterdam trug.

Beim Galadinner strahlten die Frauen um die Wette. Foto: Lex Kleren

Tag 2

Am zweiten Tag seines Besuches erkundete das niederländische Königspaar Luxemburg. Dazu wählte Máxima ein zartrosafarbenes Outfit. Passend zu Bluse und Culotte, beides laut Modeblog von Natan, trug die Königin mandelfarbene Schuhe von Salvatore Ferragamo. Accessoires spielen bei der Monarchin eine wichtige Rolle. Das wurde auch bei dieser Kombination deutlich. Der goldene Kopfschmuck aus Blumenornamenten rundete das Outfit ab und unterstrich den "königlichen" Charakter.



Das dezente Rosa wurde durch den Kopfschmuck und die Absätze der Schuhe aufgepeppt. Foto: Guy Wolff

Beim Empfang in der Philharmonie glänzte die Königin dann in einem langen roten Kaftan von Valentino und bewies damit nochmal, dass man Kleider auch mehrfach tragen kann. Dasselbe Outfit hatte sie bei einem Besuch des damaligen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck im Februar 2017 in Den Haag gewählt.

Hier glänzt Máxima in einem Kleid, das sie auch 2017 schon getragen hat. Foto: Laurent Blum

Tag 3

Auch am letzten Tag der Reise griff Máxima modisch auf Altbewährtes zurück. Sie trug das beigefarbene Spitzenkleid, das sie 2011 bei der Hochzeit von William und Kate getragen hatte, kombinierte es aber dieses Mal mit einem anderen Hut.

Links: Máxima in Luxemburg. Rechts: Máxima mit Willem-Alexander bei der Hochzeit von William und Kate 2011. Foto: Laurent Blum (links), AFP/ LW-Archiv (rechts)

Insgesamt hat die Königin bei diesem Besuch wieder gezeigt, dass sie ein Händchen für Mode hat. Die große Extravaganz, für die Máxima durchaus bekannt ist, blieb zwar aus, aber dennoch hat sie in ihren Outfits wie immer eine gute Figur gemacht. Und bewiesen, dass weniger manchmal sogar mehr sein kann.