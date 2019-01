Sie bauen Todessterne, steuern Loks und sammeln Spielfiguren: Die Rede ist nicht von Kindern, sondern von Erwachsenen. Sie werden für die Spielwarenhersteller immer wichtiger. Doch sorgen sie auch für einen Boom in der Branche?

Panorama 34 3 Min.

Auch die Großen wollen spielen

Sie bauen Todessterne, steuern Loks und sammeln Spielfiguren: Die Rede ist nicht von Kindern, sondern von Erwachsenen. Sie werden für die Spielwarenhersteller immer wichtiger. Doch sorgen sie auch für einen Boom in der Branche?

von Aleksandra Bakmaz (dpa)

Der Malbuch-Trend hat es schon gezeigt: Eine neue Zielgruppe kann ein eingestaubtes Produkt zu neuem Leben erwecken. Statt Yoga entdeckten Männer und Frauen vor wenigen Jahren Stift und Papier für sich und gegen den Alltagsstress. Malbuch- und Stiftehersteller frohlockten. Was ursprünglich als Produkt für Kinder gedacht war, boomte in der Erwachsenenwelt. Ähnliches erhofft sich auch die Spielwarenbranche und setzt auf die Zielgruppe „Kidults“ – erwachsene Spielkinder.

Für die Nürnberger Spielwarenmesse, die noch bis zum Sonntag Besucher begrüßt, hat ein internationales Komitee die erwachsene Zielgruppe als eines der drei wichtigsten globalen Trend-Themen identifiziert. Laut Joachim Stempfle, Spielwarenexperte beim US-Marktforschungsunternehmen NPD Group, ist dieser Trend belegt. Etwa bei ferngesteuerten Spielzeugdrohnen. „Das kaufen auch Erwachsene für sich“, sagt der Experte. Die von der älteren Zielgruppe bevorzugten Spielwaren hätten meist eine Verbindung zum Technischen. Sie würden vor allem von Männern gekauft. Die Konsumenten seien oft auch bereit, etwas mehr Geld für die Spielsachen auszugeben.



34 Eine Ritterburg ist am Stand des deutschen Unternehmens Playmobil auf der Spielwarenmesse 2019 ausgestellt. Foto: dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eine Ritterburg ist am Stand des deutschen Unternehmens Playmobil auf der Spielwarenmesse 2019 ausgestellt. Foto: dpa Eine Konsole ohne Display, stattdessen mit Spielfiguren zum Einsetzen: „toi+“ von Ravensburger. Foto: dpa Der Fernsehkoch Stefan Marquard (r) präsentiert das Spiel Ratto Zakko von Drei Magier. Foto: dpa Sternekoch Alexander Herrmann hält die Figur des Kochs "Speckschwarte" aus der Serie "Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles" des Fernsehsenders Nickelodeon in den Händen. Herrmann hat die Figur für die deutsche Ausgabe der Serie vertont. Foto: dpa Tischtennisspieler Timo Boll (l) präsentiert mit Luc (r) und Hektor das Kartenspiel Ligretto von Schmidt Spiele. Foto: dpa Crystal Wang präsentiert den Smart Cube Zauberwürfel von Giiker. Per Bluetooth-Verbindung wird automatisch der Zauberwürfel-Status auf der Hand erkannt und mit einer App synchronisiert. Foto: dpa Kaan, YouTuber von "SPIEL MIT!", hält die Knete "Craze Magic Dough" von Craze in den Händen. Foto: dpa Ein Scherzartikel mit der Aufschrift "Stuhlgang - frisch vom Pott" in Form eines Schokoladencreme-Glases ist am Stand des deutschen Unternehmens Erfurth Fun ausgestellt. Foto: dpa Eine Figur aus Luftballons, die einem britischen Gardesoldaten nachempfunden ist, steht am Stand des italienischen Herstellers New Ballon Store. Foto: dpa Rowdy präsentiert am Stand des niederländischen Unternehmens Foooty einen Ball zum Selberbauen. Er besteht aus mehreren einzelnen Teilen die zusammen geklickt werden. Foto: dpa Subhi präsentiert drei Puppen der "Salam Sisters" von Zileej. Die insgesamt fünf Puppen stellen fünf unterschiedlichen Kulturen dar. Foto: dpa Carola demonstriert an der Barbie loves Crayola von Mattel, die Möglichkeit die Puppenkleidung mit Wasser zu bemalen. Einmal trocken kehrt das Kleidungsstück in Ursprungs-Zustand zurück und kann neu bemalt werden. Foto: dpa Maren (l) und Sabrina präsentieren die interaktiven Plüschfiguren Tiny Furries von Silverlit. Foto: dpa Alpaka-Plüschtiere der US-amerikanischen Marke TY. Foto: dpa Lara hält auf ein Alpaka-Plüschtier mit Wendepailletten am Stand des deutschen Unternehmens Heinrich Bauer in den Händen. Foto: dpa Carmen steht am Stand des deutschen Plüschwaren-Herstellers Steiff neben einem übergroßen Plüsch-Bären und einem Plüsch-Affen. Foto: dpa Soriya spielt mit der Ritterburg My Magic Castle von Buki. Das Spielzeug ist in der Kategorie "PreeSchool" für den "Toy Award" nominiert. Foto: dpa Die Magical Mermaid World, eine Unterwasserwelt mit Murmelbahn von Playmobil. Foto: dpa Carola präsentiert das Kontruktionsspiel aus zerlegbaren Würfeln Cubicus von Naef Spiele. Foto: dpa Die Model-Lokomotive "Emma" aus dem Kinofilm "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer". Foto: dpa Ein Tretroller von Globbe. Foto: dpa Kindermodel Finn sitzt zwischen zwei Big-Bobby-Cars Neo von BIG Simba Dickie. Foto: dpa Ein Model des Porsche 911 RSR von Lego Technic besteistert die Großen. Foto: dpa Eine Statue von Superman im Maßstab 1:6 aus Kunstharz mit Porzellanglasur. Foto: dpa Kaan mit der Werkbank Deluxe Scientific Workbench von Hape International. Foto: dpa Soriya spielt mit dem "Lawn Mower Baby Walker" von Legler. Das Spielzeug in Rasenmäher-Optik soll Kleinkinder bei ihren ersten Gehversuchen unterstützen. Foto: dpa Kindermodel Paul-Leon spielt mit einem Bagger der Serie Profi Hydraulic von fischertechnik. In dem neuen Baukasten wird das Prinzip der Kraftübertragung mit flüssigen Medien verdeutlicht. Foto: dpa Wie im echten Betrieb: Der Traktor von Siku wird via App und Bluetooth-Technik ferngesteuert. Foto: dpa Kaan hält das Ferngesteuerte Plüsch-Auto "My first RC" von REVELL in den Händen. Foto: dpa Der ferngesteuerte Roboter zum selberbauen "Mabot" von Shenzhen Bell Creative. Foto: dpa Zwei Modelle des Roboters Marty des schottischen Unternehmens Robotical. Die Roboter zum Selberbauen und Programieren vermitteln Kindern und Jugendlichen Kenntnisse der Programmiersprache und Robotik. Er besteht aus mehreren einzelnen Teilen die zusammen geklickt werden. Foto: dpa Das Model Jennifer und Kaan spielen mit dem "Slow Motion Race Game" von Hasbro. Ein Sensor an der Antenne eines Stirnbandes misst die Geschwindigkeit der Spielerbewegung - gewinnen wird aber nicht der Schnellste sondern der Langsamste. Foto: dpa Zwei Kugelschreiber mit mobilen Armen mit Boxhandschuhen und dem Konterfei des US-amerikanischen Präsidenten D. Trump des deutschen Unternehmens Out of the blue. Foto: dpa Eine vergoldete Güterzug-Elektrolokomotive der Serie Ce 6/8 II "Krokodil" der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) im Betriebszustand der 1920er-Jahre ist am Stand des deutschen Unternehmens Märklin auf der Spielwarenmesse 2019 ausgestellt. Foto: dpa

„Erwachsene haben schon immer gespielt und spielen auch heute noch viel und gerne“, sagt Spielzeugforscher Volker Mehringer von der Universität Augsburg. Dies sei eigentlich nichts Neues. Klassisch stelle man sich da den Familienvater mit der Modelleisenbahn im Hobbykeller vor. Aber auch Gesellschaftsspiele seien gerade bei Erwachsenen beliebt.

Was aber neu sei: „Es ist sozial anerkannter, wenn man spielt“, so Mehringer. Das Phänomen werde mit Blick auf neue Käuferschichten gerade mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, weil es eine Perspektive für den Handel sei. Der hat mit der Digitalisierung zu kämpfen und konkurriert seit geraumer Zeit mit TV, Internet und Spielkonsolen. Spielen sei nichts, was nur bei Kindern funktioniere, sagt Mehringer. Es sei eine Art Ausgleich zum stressigen Alltag mit viel Arbeit oder forderndem Familienleben. „Man kann abschalten und sich auf etwas anderes konzentrieren, etwa wenn man so einen Lego-Todesstern zusammenbaut“, sagt der Forscher.

Der dänische Spielwarenhersteller Lego setzt seit Jahren auf den Trend. Die erwachsene Zielgruppe hat sogar einen eigenen Namen: Afol – „Adult Fan of Lego“ (erwachsener Lego-Fan). Für Afols gibt es bei Lego komplexere Sets, etwa ein Schaufelradbagger mit rund 3 900 Teilen oder eben den Todesstern mit rund 4 000 Teilen. Die Hingucker kosten Hunderte Euro und landen später oft in Vitrinen oder auf Schreibtischen. Wie viel Lego durch erwachsene Konsumenten einnimmt, konnte der Geschäftsführer Frédéric Lehmann aber nicht sagen. Oft werde etwas für einen Achtjährigen gekauft, womit dann aber der Vater spiele: „Wir haben dazu keine Zahlen.“

Auch Playmobil setzt auf die Kaufkraft von Erwachsenen. „Wir werden dieses Jahr ganz neu eine Figur für Sammler herausbringen, die doppelt so groß ist wie klassische Playmobil-Figuren“, meint Vorstandsvorsitzender Steffen Höpfner. Auch mit neuen Lizenzpartnerschaften – etwa mit den Machern des Filmklassikers „Zurück in die Zukunft“ – sollen Erwachsene ins Visier genommen werden. Das sei nur ein Anfang. „Wir haben das Potenzial, das die Marke bietet, noch nicht völlig ausgeschöpft.“ Man werde experimentierfreudiger bei Playmobil, um sich breiter aufzustellen.

Auch Spielwarenhersteller Märklin will mit digitalen Hoch-leistungsloks inklusive Rauch-, Sound- und Lichteffekten Erwachsene an die Ladenkassen locken. Die Loks kosten zwischen 80 und 600 Euro und bestehen aus bis zu 300 Einzelteilen. Auch für Erwachsene geeignet und bei der Neuheitenschau in Nürnberg präsentiert: Das „Slow Motion Race Game“ von Hasbro. Ein Sensor in einem Stirnband misst die Geschwindigkeit der Spieler. Gewinnen kann, wer mit den langsamsten Bewegungen als erster ins Ziel kommt.

Ob sich die Branche auf einen ähnlichen Boom wie bei Malbüchern einstellen kann? Der Geschäftsführer des Handelsverbandes Spielwaren, Steffen Kahnt, schätzt: „Ich würde das eher in Wellen sehen, als einen großen Boom.“