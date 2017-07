par Max Helleff (Bruxelles)

La vraie frite se cuit dans du blanc de bœuf et se mange de préférence sous l’auvent d’une baraque, de préférence posée sur roues. Autrefois, on les appelait «fritures». Mais le bon usage du français s’en est mêlé: on parle désormais de «friteries».

Au grand dam des puristes, le mot «friterie» désigne également de nos jours ces gargotes construites en dur où des néons blafards assombrissent l’humeur des mangeurs de frites ...