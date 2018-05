Astro-Alex: "Fast wie zu Hause"

Das war vermutlich für eine ganze Weile das letzte Mal, dass ich in einem Simulator sitze... Die nächste Kapsel ist echt. —- This was probably the last time I sat in a simulator for quite a while... The next capsule will be real. Foto: GCTC (A. Shelepin) 🚀 #ESA #astronaut #space #ISS #expedition56 #expedition57 #horizons #europeanspaceagency #moscow #starcity #soyuz #spaceship

