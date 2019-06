Am Sonntag, dem 30. Juni, wird weltweit der Tag der Asteroiden gefeiert. In Luxemburg startet man schon am Samstag mit einer Fülle von Events und Übertragungen.

"Asteroid Day" in Luxemburg

(LW) - Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter des in Luxemburg stattfindenden "Asteroid Day" ein buntes Programm zusammengestellt, das nicht nur das Fachpublikum interessieren wird. Highlights sind dabei unter anderem eine sechsstündige Live-Übertragung von Expertenvorträgen aus dem Cerclé Cité (Samstag, ab 12 Uhr), bei denen sich alles um das Thema Raumfahrt dreht. Mit von der Partie sind unter anderem der Astronaut Edward Lu, Kosmonaut Dorin Prunariu und Sängerin Sarah Brightman.



Auf Tuchfühlung mit den Spezialisten kann man an Ort und Stelle von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr gehen: Astronauten und Weltraum-Experten stehen interessierten Besuchern Rede und Antwort.



Weitere Informationen zum Programm unter: https://asteroidday.org

Hier die Live-Übertragung aus Luxemburg: