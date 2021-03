Das „Luxemburger Wort“ setzt am internationalen Tag des Artenschutzes die Asiatische Hornisse in den Fokus, die sich mittlerweile auch in Luxemburg weiter ausbreitet.

Asiatische Hornisse: Eine Gefahr für Honigbienen

Von Christian Satorius Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) reiste im Jahr 2004 als „blinder Passagier“ mit asiatischen Töpferwaren nach Frankreich ein und breitet sich seitdem in ganz Europa aus ...