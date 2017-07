von Rainer Holbe

Natürlich ist es eine Bilderbuchkarriere, die der Junge aus der Steiermark hingelegt hat. „Ich werde der beste Bodybuilder und ein großer Filmstar“, soll der Sohn eines Gendarmen aus dem kleinen Ort Thal bei Graz einmal gesagt haben. Schwarzenegger erinnert sich gern an früher. „Wir haben so viel Gaudi gehabt in der Steiermark, das werde ich nie vergessen“, sagt er in einem ORF-Interview zu seinem Geburtstag.

Schwarzenegger hält es als junger Mann nicht in der beschaulichen Heimat. Er lächelt schon bald als strahlendes Muskelpaket von den Titelseiten der Sport-Magazine. Österreich ist längst zu klein geworden für den Supermann. Dem fünfmaligen Mister Universum und siebenfachen Mister Olympia öffnen sich Ende der 1970er-Jahre auch die Studiotüren Hollywoods. Nach eher komischen Versuchen als Westernheld in „The Villain“ feiert er seinen Durchbruch als unbesiegbarer Schwertheld in „Conan the Barbarian“.



James Cameron macht ihn schlussendlich zum Kultstar der 1980er-Jahre: Der „Terminator“ darf ab 1984 in mehreren Filmen als unzerstörbare Killermaschine auf der Leinwand toben. Dass Schwarzenegger sich auch selbst auf die Schippe nehmen kann beweist er als groß gewachsener Zwillingsbruder von Danny DeVito in „Twins“, als „Kindergarten-Cop“ und als schwangerer Mann in „Junior“.



2003 schlägt der gebürtige Österreicher ein neues Kapitel in seinem Leben auf: Er kandidiert für das Amt des Gouverneurs in Kalifornien und siegt überraschend mit 48 Prozent der Stimmen. Erst 2011 – nach einer zweiten Amtszeit – wird der Republikaner von einem demokratischen Kandidaten abgelöst. Gegen Ende seiner politischen Karriere bastelt er als „Gouvernator“ an seinem Leinwand-Comeback – unter anderem in seiner Paraderolle im Film „Terminator: Genisys“.



Affäre mit der Haushälterin



Dass auch die Erfolgsstory eines Arnold Schwarzeneggers ihre dunklen Seiten hat, zeigt sein öffentliches Geständnis, als Bodybuilder zum Muskelaufbau einst Anabolika genommen zu haben. Auch die Trennung von seiner Frau, der Kennedy-Nichte Maria Shriver, nach 25 Jahren Ehe sorgt für negative Schlagzeilen. Der Grund: seine Affäre mit der Haushälterin, aus der auch ein unehelicher Sohn hervorgeht.



Dass Schwarzenegger mit seinen jetzt 70 Lebensjahren kein beschauliches Rentner-Leben führt, zeigt sein Besuch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron, mit dem er über die anstehenden globalen Probleme gesprochen haben soll und von dem er als „großartige Führungspersönlichkeit“ schwärmt. Das Verhältnis zum eigenen Präsidenten scheint eher getrübt. Der liberale Republikaner Schwarzenegger kritisiert den Rückzug der Amerikaner vom Pariser Klimaabkommen und ruft zu einer Revolution an der Basis auf, „um unseren Planeten zu retten“.