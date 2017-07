(dpa) - Trotz einer Anschlagsdrohung haben in Costa Rica etwa 14 000 Fans von Ariana Grande die amerikanische Sängerin bei einem Konzert gefeiert. Ein junger Mann, der die Drohungen verbreitet haben soll, war zuvor festgenommen worden.



Das Konzert fand am Sonntagabend (Ortszeit) nach der Festnahme unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Am 22. Mai hatte ein Selbstmordattentäter bei einem Bombenanschlag nach einem Konzert von Grande in Manchester 22 Menschen getötet. Die Popsängerin unterbrach daraufhin ihre Tour.



Vor dem Konzert am Sonntag war ein junger Mann festgenommen worden. Der 22-jährige Kolumbianer sei in der Ortschaft Tibás nahe der Hauptstadt San José gefasst worden, berichtete die Zeitung „La Nación“ unter Berufung auf die Polizei.