mk - Nostalgiker und all jene, die ein Faible für antike Raritäten, gutes Design und Kunst haben, werden zurzeit verwöhnt: Noch bis zum 5. Februar verwandelt sich Luxexpo The Box in Kirchberg anlässlich der „Antiques & Art Fair Luxembourg“ in eine Schatzkammer für erlesene Stücke aus vergangenen Zeiten. Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang.

Mittlerweile hat sich diese Messe als eine der wichtigsten ihrer Art in der Großregion fest etabliert. Die 44. Ausgabe vereint rund 100 Aussteller aus sechs Ländern – darunter auch etliche Luxemburger Vertreter. Ihr Angebot reicht von Mobiliar aller möglichen Epochen, Leuchten, raren Designobjekten, Silbergeschirr, Keramikarbeiten, Büchern oder Schmuck bis hin zu zeitgenössischer und asiatischer Kunst.

Vor Ort zeigen Handwerker, wie man ehrwürdige Möbelstücke, Gemälde und Skulpturen fachgerecht restauriert. Drei Experten beraten Laien bei ihrem Kauf. Es findet sich nämlich bestimmt so manches Lieblingsstück und besonders wertvolle Antiquitäten können schon mal ins Geld gehen.



Öffnungszeiten: donnerstags und freitags von 13 bis 21 Uhr - samstags, sonntags und montags von 11 bis 19 Uhr.