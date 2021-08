Sängerin Annett Louisan spricht über ihre Begegnung mit Udo Jürgens, Angst vor Tieren, Selbstironie und den neuen „Tom und Jerry“-Film.

Annett Louisan im Interview

„Die Kleinen sind ja oft die Schlimmsten“

Sängerin Annett Louisan spricht über ihre Begegnung mit Udo Jürgens, Angst vor Tieren, Selbstironie und den neuen „Tom und Jerry“-Film.

Interview: André Wesche



Wenn das in ewiger Hassliebe verbundene Katz-und-Maus-Duo Tom und Jerry ab heute wieder über die große Leinwand hüpft, darf in der deutschen Version Udo Jürgens kongenialer Titelsong „Vielen Dank für die Blumen“ natürlich nicht fehlen. Die Ehre, den Gassenhauer neu zu interpretieren, hatte Sängerin Annett Louisan. Wir sprachen mit der 44-Jährigen über Kindheitserinnerungen, kulinarische Verführungen und Comic-Gewalt.

Annett Louisan, gehörte „Tom und Jerry“ zum Programm Ihrer Kindheit?



Absolut, ja. Sie waren nicht wegzudenken. Das Titellied kommt einem so bekannt vor, als wäre es schon immer da gewesen. Und die Cartoons habe ich sehr gemocht. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, dieses Lied neu auflegen und singen zu dürfen, auch weil ich ein großer Udo-Jürgens-Fan bin.

Was haben Sie am Künstler Udo Jürgens geschätzt?

Für mich war Udo Jürgens einer der größten und einzigen Chansonniers, der Charles Aznavour im deutschsprachigen Raum. Ich habe ihn auch kennenlernen und für seine Geburtstagsgala, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde, ein Lied aus seinem Repertoire singen dürfen. Zwei Wochen vor seinem Tod habe ich ihn noch mal in Hamburg auf einem Konzert gesehen. Ich muss sagen, dass er ein sehr feiner Mensch war. Wahnsinnig wach. Ich habe auch noch einiges von ihm lernen können, zum Beispiel wie man auf Menschen zugeht und sie behandelt. Ich war beeindruckt von ihm.

Können Sie sich als Person mit der Maus Jerry identifizieren: klein, süß, von schlichten Gemütern leicht unterschätzt, dabei unheimlich stark und am Ende immer siegreich?

Die Kleinen sind ja oft die Schlimmsten – sagt man so im Volksmund. (lacht) Ich würde sagen, ich habe etwas von beiden in mir. Mir tat Tom auch immer leid. Der hat gefühlt ganz schön was auf die Mütze gekriegt. Die beiden gehören ja auch zueinander. Es ist eben ein wahres Katz-und-Maus-Spiel. Und am Ende vertragen sie sich dann auch häufig. Dem liegt schon ein sehr weises Konzept zugrunde. Auch das Lied hat eine wunderbare Aussage: Man sollte viele Dinge nicht gleich so persönlich nehmen. Dann kann man mit Niederlagen auch besser umgehen.

Haben Sie im realen Leben Angst vor Mäusen oder anderen Tieren?

Ich hatte früher Angst vor Hunden. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und dort gab es viele Hof- und Kettenhunde, die auch ein bisschen aggressiv waren, wenn sie sich losgerissen haben. Deswegen hatte ich immer Respekt vor Hunden. Es ging bei mir so weit, dass ich die Straßenseite gewechselt habe, wenn ein Hund auf mich zukam. Diese Angst habe ich aber durch meinen Mann ablegen können, der unfassbar hundeverliebt ist. Er ruft jeden Hund zu sich, auch wenn der hundert Meter weit entfernt ist. Durch ihn habe ich meine Befangenheit irgendwie ablegen können. Man darf sich einem Tier nicht von hinten nähern und man muss es erstmal schnuppern lassen, solche Hinweise haben mir echt geholfen, heute besser mit Hunden umzugehen. Ich bin generell der Meinung, dass es etwas ganz Positives mit einem macht, zumindest mal eine Zeit lang mit einem Tier zu leben.

Jerry wird bei Käse schwach. Womit kann man Sie verführen?

Also wenn es wirklich ums Schwachwerden geht, kann ich jetzt gar nichts hochwertig Kulinarisches nennen. (lacht) Ich brauche ab und zu mal eine Portion Pommes frites. Wenn ich merke, dass es Zeit ist, dann ist es Zeit. Das brauche ich dann ganz doll. Burger finde ich auch gut. Da werde ich wirklich selten schwach, aber wenn, dann muss das sein.

Tom und Jerry hauen sich im Streit alles gegenseitig auf die Glocke, was nicht niet- und nagelfest ist. Diese Comic-Gewalt haben zartbesaitete Gemüter schon seinerzeit kritisiert. Sie sind auch eine Mama. Hätten Sie irgendwelche Bedenken, Ihrer Tochter die Cartoons oder den Film zu zeigen?

Nein, aber das muss man von dem Kind abhängig machen. Ich glaube, da sind die Kleinen ganz unterschiedlich. Die einen können ein bisschen mehr vertragen, die anderen sind ein wenig ängstlicher. Das muss man erfühlen. Meine Tochter liebt jetzt schon Gespenstergeschichten. Alles, was gruselig ist, findet sie ganz spannend. Abends vor dem Schlafengehen wird ihr immer noch eine Geschichte erzählt. Das kann man ja auch ein bisschen abmildern. Geister und alles, was damit zu tun hat, findet sie ganz aufregend. Man muss allerdings sehr aufpassen und das kontrollieren. Den neuen „Tom & Jerry“-Film habe ich nicht als so gewalttätig empfunden. Die Geschichte wurde auch schön in das Jetzt geholt und nebenbei wird eine kleine Influencer-Story erzählt. Das ist ein guter Kinderfilm, der Spaß macht.

Man muss heute sehr vorsichtig sein, um nicht irgendwelche Befindlichkeiten zu verletzen und einen Shitstorm auszulösen. Ertappen Sie sich dabei, dass Sie Ihre Texte zunehmend hinterfragen, um nicht anzuecken?

Um Gottes willen, nein! Ich zwinge mich dazu, dass nicht zu tun, weil ich finde, dass es in der Kunst keine Zensur geben darf. Man muss die Wahrheit aussprechen können. Und die ist manchmal auch sehr unangenehm. Ich, als Künstlerin auf der Bühne, mache ja kein Kinderprogramm. Ich rauche auch ab und zu mal eine Zigarette, wenn mir danach ist. Es gibt immer Leute, die das kritisieren und hin und wieder kommt dann mal ein Buh-Ruf. Aber das ist mir eigentlich egal. Das gehört zu mir und in der Bühnenanweisung steht, dass man das durchaus als Stilmittel einsetzen darf. Angst ist kein guter Berater. Ich habe meine Prinzipien und darauf verlasse ich mich – auf mein Gefühl. Es kann sein, dass ich auch mal einen Shitstorm auslöse. Aber dann soll es so sein. Ich habe gelernt, dass die Menschen im Internet viel lauter und viel aggressiver sind, als wenn sie dann leibhaftig vor einem stehen.

Der Film „Tom und Jerry“ ist angenehm selbstironisch. Sind Sie ebenfalls gut darin, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen?

Auf jeden Fall. Ironie kann ich schon. Ich finde es immer interessant, wenn manchmal ironischer Humor nicht richtig verstanden wird. Es gibt Regionen, wo dieses Pflänzchen nicht so gut gedeiht und wo man merkt, dass alles für bare Münze genommen wird. Alles ganz ernst, wie man‘s sagt, eins zu eins. Es ist natürlich manchmal schwierig, wenn man versucht einen Scherz zu machen, der dann nicht verstanden wird. Aber da muss man eben durch. Die zwei Leute, die es verstehen, die lachen dann richtig.

Wenn Sie als Tier wiedergeboren werden würden, welche Gestalt würden Sie bevorzugen: eine Katze wie Tom oder doch lieber eine Maus wie Jerry?

Das ist eine gute Frage. Da muss ich eine Geschichte erzählen. Fotograf Jim Rakete hat mir ein Spiel beigebracht. Man fragt: „Welche sind Deine ersten drei Lieblingstiere? Einfach mal so schnell drauflos gesagt.“ Das erste Tier ist das, was man gerne sein möchte. Das Zweite ist, wie die anderen einen sehen. Und das Dritte zeigt, was man wirklich ist. Ich habe damals geantwortet: Katze, Spatz und Ameise. Aber Ameisenkönigin, ich bin ja weiblich! (lacht) Ich liebe Katzen, die sind so galant, sie sind auch so kleine Aliens. Die tun immer so, als würden sie sich nicht interessieren, dabei hören die ganz genau zu. Aber ich finde auch Mäuse süß. Auch hier gilt: Es steckt irgendwie beides in mir.

