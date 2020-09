Anke Engelke: „Lachen ist ein Ventil“

Schauspielerin Anke Engelke über ihre Rolle als Trauerrednerin in der Netflix-Serie "Das letzte Wort", Serien schauen und das Leben nach dem Tod

Sie zählt seit Jahren zu Deutschlands witzigsten Frauen: Anke Engelke. Inzwischen hat sie sich auf Charakterrollen mit Tiefgang verlegt – so wie in der neuen Serie „Das letzte Wort“, die aktuell auf Netflix zu sehen ist. In dem tragikomischen Sechsteiler spielt die 54-Jährige eine Mutter, die nach dem Tod ihres Mannes Trauerrednerin wird, um sich finanziell über Wasser zu halten.

Interview: Cornelia Wystrichowski

Anke Engelke, in der Serie „Das letzte Wort“ sind Sie kaum wiederzuerkennen ...