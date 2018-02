Anke Engelke: "Ich fühle mich pudelwohl"

Auch Fernsehfrauen werden älter. Mit dieser Binsenweisheit wurden in diesem Jahr TV-Grazien wie Maybrit Illner und Désirée Nosbusch konfrontiert. Sie alle haben inzwischen das halbe Jahrhundert an Lebenszeit erreicht. Die kesse Anke Engelke, deren Karriere in Luxemburg begann, wird an diesem Montag 50 Jahre alt.