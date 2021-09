Streit vor Luxemburger Gericht

Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde: Jetzt trägt das Ex-Ehepaar Angelina Jolie und Brat Pitt seine Streitigkeiten mit Hilfe der luxemburgischen Justiz aus.

Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde: Jetzt trägt das Ex-Ehepaar Angelina Jolie und Brat Pitt seine Streitigkeiten mit Hilfe der luxemburgischen Justiz aus.

(LW) - Es scheint ein Schrecken ohne Ende zu werden: Die Streitigkeiten zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt gehen weiter. Die Trennung des Paares, das von 2014 bis 2019 offiziell verheiratet war (die Trennung wurde schon 2016 bekanntgegeben), ist noch längst nicht endgültig vollzogen, wie die neuesten Nachrichten beweisen: Jetzt muss nämlich auch die luxemburgische Justiz in den Ehekrieg der zwei Hollywood-Stars eingreifen.

Grund für den neuerlichen Zwist ist ein Immobiliengeschäft. Brad Pitt (57) habe, wie „US Weekly“ berichtet, am 21. September eine Klage am Luxemburger Gericht eingereicht. Der Grund: Angelina Jolie (46) und ihre Geschäftspartner hätten versucht, ihn beim Verkauf ihrer Anteile des Château Miraval in Frankreich, das Anwesen, auf dem das Paar sich auch das Jawort gab, auszuschließen.

Streit um gemeinsames Anwesen

Pitt und Jolie besitzen jeweils 50 Prozent der Anteile des in Luxemburg ansässigen Unternehmens Quimicum, dem das Schloss gehört. Der Wert des Anwesens, das das Paar 2011 erworben hatte, wird auf rund 160 Millionen US-Dollar (136 Millionen Euro) geschätzt.

In der Klage wird ebenfalls erwähnt, dass Nouvel, das Unternehmen von Angelina Jolie, in den vergangenen vier Jahren nicht im Interesse der gemeinsamen Firma Quimicum gehandelt habe, indem es unter anderem den Jahresabschluss und die Neubesetzung der Managerposition verzögert habe.

Jolies Verhalten sei „ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Person versucht, Regeln zu umgehen und sich ihren Verpflichtungen zu entziehen“, zitiert „Us Weekly“ einen Insider. Eine zweite Quelle fügt hinzu, dass der neuerliche Rechtsstreit besonders ärgerlich sei, da Pitt derjenige war, der die gesamten Arbeiten am Schloss Miraval vorangetrieben habe.

