(mij) - Endlich ein Spielgefährte für den kleinen Teo: Der ehemalige Radrennfahrer Andy Schleck und seine Frau Jil Delvaux sind erneut Eltern geworden. Der jüngste Sohn des Paares sei nach Informationen eines Bekannten der Familie am heutigen Montag, dem 19. Juni 2017, zur Welt gekommen.



Das erste Kind, Sohn Teo, wurde am 28. Februar 2014 geboren. Damals sprach Schleck auf Twitter bereits vom "Besten Tag seines Lebens". Teo machte erst kürzlich noch von sich reden: Beim Besuch von Herzogin Kate in Luxemburg sollte der Dreijährige der royalen Besucherin Blumen überreichen. Das war zu viel für den Kleinen: Er flüchtete vor Aufregung in die Arme seiner Mutter - Kate tröstete ihn daraufhin und streichelte ihm zum Abschluss über den Kopf.



Der 32-jährige Andy Schleck, der 2010 als Zweiter die Tour de France beendete und dem 2012 nach einem Richterspruch der Titel zugesprochen wurde, gab seiner langjährigen Freundin am 18. Februar 2017 das Jawort. Bereits zu diesem Zeitpunkt präsentierte die Braut einen Babybauch, der sich deutlich in ihrem bordeauxfarbenen Kleid abzeichnete.