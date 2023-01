Die deutsche Schauspielerin über ihre schwarze Komödie mit Walter Sittler, ihre zweite Heimat in Andalusien und warum sie so gerne mit Hunden dreht.

„Sterben ist auch keine Lösung“

Andrea Sawatzki: „Lachen ist die Anästhesie unserer Herzen“

Die deutsche Schauspielerin über ihre schwarze Komödie mit Walter Sittler, ihre zweite Heimat in Andalusien und warum sie so gerne mit Hunden dreht.

Interview: Martin Weber

Sie wird im Februar 60 und zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen: Andrea Sawatzki. In der vergnüglichen schwarzen Komödie „Sterben ist auch keine Lösung“ (20. Januar, ARD) spielt die Frau mit den markanten roten Haaren und den ausdrucksstarken grünen Augen eine lebenslustige Witwe, die sich in einen lebensmüden Witwer verguckt (gespielt von Walter Sittler) – völlig klar, dass die beiden grundverschiedenen Persönlichkeiten schon bald aneinandergeraten.

Andrea Sawatzki, geht es in der Komödie „Sterben ist auch keine Lösung“ um den Tod – oder eher um die richtige Art zu leben?

Leben und Sterben hängt ja unmittelbar zusammen. Wenn es uns gelingt, ein gutes, erfülltes Leben zu führen, dann ist der Tod nicht mehr so beängstigend, wie er sich oft anfühlt.

Was gehört für Sie zum guten Leben?

Liebe. Und zwar auch die Liebe zu mir selbst. Das hört sich vielleicht merkwürdig an, wir wurden ja dazu erzogen, uns selbst nicht so wichtig zu nehmen. Das kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Ich muss ständig an mir arbeiten, sonst entgleite ich mir. Nur, wenn ich mein Leben und mich hin und wieder zurechtrücke, bin ich stark genug, auch Rückschläge und Enttäuschungen zu verarbeiten und mich nicht in ein Loch ziehen zu lassen, aus dem ich eventuell nicht mehr rauskomme. Das Leben ist meiner Meinung nach ein Lernprozess. Für jeden von uns.

Sie feiern in Kürze Ihren 60. Geburtstag. Wie sieht denn Ihre Bilanz aus?

Ich ziehe keine Bilanzen, ich gucke lieber nach vorn.

Es gibt nichts Schöneres als das Lachen der Menschen im Saal. Diese Freude, diese Gemeinsamkeit, die die Leute mitreißt, ist wundervoll.

Der Film ist geprägt von schwarzem Humor. Was lieben Sie daran?

Ohne Humor wäre das Leben doch grauenhaft. Das Lachen ist die Anästhesie unserer Herzen. Man muss in diesen Zeiten auch mal durchatmen dürfen, und dafür machen wir Filme wie diesen. Ich liebe es zum Beispiel auch, mit den Romanen meiner Familie Bundschuh auf Lesungen zu gehen. Es gibt nichts Schöneres als das Lachen der Menschen im Saal. Diese Freude, diese Gemeinsamkeit, die die Leute mitreißt, ist wundervoll. Da weiß ich dann, warum ich diesen Beruf so liebe.

Gibt es im deutschen Fernsehen zu wenig schräge Komödien wie diese?

Ich fände es schön, wenn es mehr solcher Komödien gäbe. Ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen.

Hat es Spaß gemacht, sich mit Walter Sittler die Bälle zuzuspielen und mussten Sie manchmal selber über die morbiden Späße lachen?

Es war eine wirklich schöne Drehzeit. Aber am Set muss man sich kontrollieren, da muss man, gerade bei Komödien, das Timing halten. Wenn man über sich selber lachen würde, wäre die Wirkung auf den Zuschauer schon verpufft. Komödie ist ein Drahtseilakt.

Hermann möchte mit der Hilfe von Hanne selbstbestimmt sterben. Foto: ARD Degeto/Ben Knabe

Der Lieblingsort der von Ihnen gespielten Hanne ist ein verschlafenes Dorf an der Westküste Irlands. Haben Sie auch einen Lieblingsort?

Meine zweite Heimat ist ein kleines Dorf in Andalusien. An der Küste. Kaum jemand kennt es. Es ist ein verwunschenes Paradies.

Hanne heißt mit vollem Namen Hannelore Haffenloher. Freut es Sie, dass die Figur wohl nach der von Mario Adorf gespielten Kultfigur Haffenloher in der Serie „Kir Royal“ benannt wurde?

Oh, „Kir Royal“! Das haben wir damals alle geguckt. Das war ein echter Straßenfeger. Genau wie „Monaco Franze“, die andere Serie von Helmut Dietl. Das waren noch Zeiten ... Aber an den Namen „Haffenloher“ konnte ich mich jetzt doch nicht mehr erinnern. (lacht)

Ich liebe es, mit Hunden zu arbeiten und freue mich immer darüber, wenn einer im Film mitspielt.

Der beste Freund von Hanne ist ihr Hund, der von einem Weimaraner gespielt wird. Wie war die Zusammenarbeit mit dem sympathischen Tier?

Es waren in Wirklichkeit drei Geschwister, für einen allein wäre der Film zu stressig geworden. Kurioserweise fehlte einem Mädchen der Hinterlauf, der war ihr bei einem Unfall abhandengekommen. Für sie waren die Großaufnahmen reserviert, wo man also den restlichen Körper nicht sehen konnte. Die Hunde waren fantastisch!

2 Die Lebensenergie von Hanne ist für Hermann fremd. Foto: ARD Degeto/Ben Knabe

Bildergalerie

Die Lebensenergie von Hanne ist für Hermann fremd. Foto: ARD Degeto/Ben Knabe Hanne ist Literaturliebhaberin und empfiehlt Hermann ein Buch Foto: ARD Degeto/Ben Knabe

Hat Ihnen Ihre eigene Erfahrung mit Hunden bei den Dreharbeiten geholfen? Sie sind ja selber Hundebesitzerin.



Es ist wahrscheinlich einfacher, sich in Hunde hineinzufühlen, wenn man sich mit dem Wesen dieser Tiere auseinandergesetzt hat. Ich liebe es, mit Hunden zu arbeiten und freue mich immer darüber, wenn einer im Film mitspielt. Bei Familie Bundschuh haben wir ja jetzt auch wieder einen Filmhund, der Drosten heißt, weil er der Familie in der Corona-Isolation zugelaufen ist.

In einer Szene wagen Sie mit Walter Sittler ein Tänzchen und bewegen sich sehr anmutig übers Parkett. Tanzen Sie auch ab und zu mit Ihrem Mann Christian Berkel?

Wir tanzen oft nächtelang mit unseren Freunden in Berlin oder in unserem spanischen Dorf. Aber nur Freestyle.

Und tanzt Walter Sittler wirklich so schlecht wie im Film?

Ich hoffe nicht. (lacht)

Zur Person Andrea Sawatzki kam 1963 im bayerischen Kochel am See zur Welt. Nach dem Schauspielstudium arbeitete sie zunächst am Theater und übernahm kleinere Filmrollen, ehe sie 1997 mit dem Kinofilm „Die Apothekerin“ ihren Durchbruch hatte. Endgültig bekannt wurde Sawatzki als überspannte Kommissarin Charlotte Sänger im „Tatort“ aus Frankfurt, die sie von 2002 bis 2010 an der Seite von Jörg Schüttauf verkörperte. Seit ein paar Jahren ist Andrea Sawatzki auch als Schriftstellerin erfolgreich, ihre Romane über die Familie Bundschuh sind Bestseller. Sie ist mit dem Schauspieler und Schriftsteller Christian Berkel verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne und lebt in Berlin.

