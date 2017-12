Interview: Cornelia Wystrichowski

Frau Sawatzki, in Ihrem Film „Tief durchatmen, die Familie kommt“ läuft an Weihnachten einiges schief und alle Beteiligten sind furchtbar gestresst. Finden Sie das Fest denn tatsächlich so schlimm?

Nein, im Gegenteil! Ich bin ein großer Fan von Weihnachten. Allerdings feiern wir immer in sehr kleinem Kreis, so ein großes Familienfest wie in diesem Film habe ich noch nie erlebt.

Die Komödie basiert auf Ihrem gleichnamigen Roman ...