André Rieu: Obsttorte statt Orchesterprobe

Der niederländische Walzerkönig André Rieu leidet sehr unter der Corona-Krise. Immerhin findet er so aber ein wenig Zeit für ein köstliches Hobby.

Von Helmut Hetzel (Den Haag)

Er sitzt arbeitslos zu Hause in seinem Schloss in Maastricht, aber er dreht keine Däumchen: Anstatt seine eine Million Euro teure Stradivari auf die Schulter zu legen, los zu geigen und Walzer zu spielen, backt André Rieu in seiner geräumigen Küche jetzt jeden Tag Kuchen. Der niederländische Walzerkönig vertreibt sich so die Zeit während der Corona-Virus-Pandemie, weil er mit seinem Orchester nicht mehr auftreten kann.

Unter normalen Umständen würde er in diesen heißen Sommertagen nahezu jeden Abend mit seinen Musikern auf dem ,,Vrijthof,‘‘ dem Marktplatz seiner Heimatstadt Maastricht, auf der Bühne stehen und das Publikum mit Walzer-Klängen verzaubern ...