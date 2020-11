André Rieu: Nur noch leise Töne

Die Corona-Krise trift vor allem die Kultur- und Unterhaltungsindustrie hart. Das bekommt nun auch der niederländische Star-Geiger André Rieu zu spüren.

Von Helmut Hetzel

Je länger die Corona-Pandemie anhält, umso mehr Künstler und Unternehmen aus der Unterhaltungsindustrie geraten in finanzielle Not. So auch das Musikunternehmen des niederländischen Walzerkönigs Andre Rieu. Aus dem für 2019 vorgelegten Geschäftsbericht geht hervor, dass der Star-Geiger um den Fortbestand seines Orchesters und Unternehmens fürchten muss.

Denn erstmals ist im Geschäftsbericht ein so genannter „Continuïteitsparagraaf“ aufgenommen worden, in dem der Fortbestand des Unternehmens thematisiert wird ...