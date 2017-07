(tom/afp) - Erneut hat ein Gletscher in den Alpen die sterblichen Überreste von Menschen freigegeben. Am vergangenen Donnerstag fand Daniel Roche, ein französischer Schatzsucher und Hobbyforscher, der sich vornehmlich mit Flugzeugunglücken beschäftigt, am Bossons-Gletscher am Mont Blanc eine menschliche Hand und Teile eines Oberschenkels.

Die beiden Funde könnten im Zusammenhang mit zwei Flugzeugunglücken stehen: Im Januar 1966 war eine Boieng 707 der Air India auf dem Weg von Bombay nach New York am Mont Blanc abgestürzt. Alle 117 Insassen kamen ums Leben. Bereits 1950 war eine weitere Maschine der Air India in der Nähe verunglückt, damals starben 48 Menschen.

Triebwerk lässt Schluss auf 1966 zu

Roche durchkämmt den Bossons-Gletscher bereits seit Jahren, hat nach eiugener Aussage aber noch nie menschliche Überreste gefunden. Bis jetzt. Seine Vermutung: Die Knochen könnten zu einem weiblichen Passagier des Fluges von 1966 gehören. In der Nähe fand er eines der vier Triebwerke der Boeing 707.

Der Hobbyforscher kontaktierte die Behörden in Chamonix, die einen Abtransport der Funde per Helikopter und eine forensische Untersuchung veranlassten.

Der Sprecher der örtlichen Gendarmerie, Stephane Bozon, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: "Die Überreste gehören womöglich nicht zur gleichen Person. Die Passagier-Theorie ist wahrscheinlich, aber es ist schwer zu sagen, von welchem Flug."

Erst vor zwei Wochen waren zwei Leichen in einem schmelzenden Gletscher im Diablerets-Massiv in den Schweizer Alpen gefunden worden. Die DNA-Analyse identifizierte sie als das Ehepaar Marcelin und Francine Dumoulin, die 1942 in den Alpen verschwunden waren.