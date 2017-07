(dpa) - US-Sängerin Beyoncé (35) hat die Geburt ihrer Zwillinge bestätigt. Am Freitag postete die Frau von Rapper Jay-Z (47) auf Instagram ein Bild von sich, auf dem sie die beiden Babys im Arm hält.



Dazu schrieb sie knapp: „Sir Carter und Rumi heute einen Monat alt“. Das Foto zeigt Beyoncé in madonnenhafter Pose in einem Garten mit Meerblick, in einem bunten Umhang mit hellblauem Schleier.



Dabei ist die Sängerin umrahmt von einem mannshohen Blumengesteck. Es erinnert an das Foto, das die Sängerin im Februar veröffentlicht hatte, um ihre Schwangerschaft zu verkünden. Ihre Hände hielten den schon damals deutlich sichtbaren Babybauch.