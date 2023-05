Auch in diesem Jahr holten zahlreiche Oldtimer-Liebhaber ihre mobilen Schmuckstücke aus der Garage, um sie bei der traditionellen Rallye „ACL Classic Tour“ vorzuführen.

Panorama 81

„ACL Classic Tour“

Alte Schätze unterwegs auf Luxemburgs Traumstraßen

Auch in diesem Jahr holten zahlreiche Oldtimer-Liebhaber ihre mobilen Schmuckstücke aus der Garage, um sie bei der traditionellen Rallye „ACL Classic Tour“ vorzuführen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum

(swe) – Ein Augenschmaus für Oldtimer-Fans: Die rund 140 Teilnehmer der „ACL Classic Tour“ verwandelten an Christi Himmelfahrt die Straßen des Landes in ein rollendes Automuseum. Gegen 9 Uhr auf dem ACL-Parkplatz in Bartringen gestartet, legte der Korso am frühen Nachmittag im Turelbaach-Saal der Gemeinde Mertzig eine Pause ein.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum

Dort bot sich Schaulustigen vor der Tür eine tolle Gelegenheit, die Prachtstücke auf vier Rädern - von ihren Besitzern auf Hochglanz poliert, bei bestem Wetter unter die Lupe zu nehmen. Unser Fotograf Laurent Blum hat Eindrücke vom Start der Rallye gesammelt und die Stimmung mit seiner Kamera festgehalten.

67 „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum „ACL Classic Tour“ Foto: Laurent Blum





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.