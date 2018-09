Der Stein ist etwa 1500 Jahre alt. Die Entdeckung des gemeißelten Steins habe zu der Identifizierung eines bislang unbekannten Königs des Kaanul-Reiches geführt, erklärten die Archäologen.

Altarstein der Maya-Kultur in Guatemala gefunden

Der Stein ist etwa 1500 Jahre alt. Die Entdeckung des gemeißelten Steins habe zu der Identifizierung eines bislang unbekannten Königs des Kaanul-Reiches geführt, erklärten die Archäologen.

(dpa) - Der Fund eines rund 1500 Jahre alten Altarsteins in Guatemala liefert Wissenschaftlern neue Erkenntnisse über die frühe Maya-Kultur. Die Entdeckung des gemeißelten Steins habe zu der Identifizierung eines bislang unbekannten Königs des Kaanul-Reiches geführt, erklärten die Leiter der archäologischen Stätte „La Corona“, Marcello Canuto und Tomás Barrientos, am Mittwoch (Ortszeit) in Guatemala-Stadt. Dieser König habe die Expansion des Kaanul-Reiches der Maya im 6. Jahrhundert n. Chr. aktiv vorangeführt.

Prähistorisches Steinrelief in Peru entdeckt 110 Kilometer nördlich von Lima haben Archäologen ein knapp 4000 Jahre altes Steingebilde entdeckt. Es stammt aus der Kultur der Caral.

Auf dem 1,46 Meter hohen Steinrelief ist ein sitzender König zu erkennen, der ein Zepter in Form einer zweiköpfigen Schlange mit Menschenantlitzen trägt. Die beiden Gesichter stellen nach Angaben der Archäologen die Schutzgötter des Königreichs dar. Der Altarstein ist das bislang älteste Fundstück der Stätte „La Corona“, im nordguatemaltekischen Departement Peten. Er soll im Museum für Archäologie und Ethnologie von Guatemala-Stadt ausgestellt werden. Wann genau der Altarstein gefunden wurde, sagte die Wissenschaftler nicht.