Wohin des Weges in Zeiten von Corona? Welche Länder Touristen aus dem Großherzogtum derzeit besuchen dürfen - und welche nicht.

Als Luxemburger auf Reisen

Nathalie RODEN

Die Erleichterung war groß, als die Grenzen zwischen Luxemburg und Deutschland Mitte Mai nach Wochen der Schließung vonseiten der Bundesrepublik endlich wieder geöffnet wurden. Doch seit das Robert-Koch-Institut in Deutschland Luxemburg vor rund zwei Wochen auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt hat, da es die Schwelle von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen aufgrund seiner flächendeckenden Teststrategie überschritten hatte, sind die Einwohner des Großherzogtums wieder zunehmend in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

Auch so mancher Urlaub läuft Gefahr, ins Wasser zu fallen. Es folgt ein Überblick quer durch Europa über die Einreisebestimmungen für Touristen mit Wohnsitz in Luxemburg:

Negatives Attest als „Passierschein“

Wer als Tourist nach Deutschland einreisen und dort ein Hotel, eine Ferienwohnung oder einen Campingplatz beziehen will, ohne sich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben, muss mit einem ärztlichen Attest nachweisen können, dass er nicht infiziert ist. Das Attest darf dabei nicht mehr als 48 Stunden alt sein.

In diesem Kontext sorgte das Elztalhotel im Schwarzwald jüngst auf Facebook für großen Unmut unter Luxemburgern, da die Betreiber die Buchungen einiger Gäste trotz Attest-Versprechens annullierten. Mittlerweile ist man aber wieder zurückgerudert und räumt ein, aus Angst vor einer erhöhten Infektionsgefahr vorschnell gehandelt zu haben. „Gäste aus Luxemburg sind willkommen. Auch weiterhin“, betonte Ulrike Tischler am vergangenen Wochenende. Die Durchreise durch Deutschland ist derweil in jedem Fall möglich.

Im Gegensatz dazu steht einem Urlaub in den beiden anderen Nachbarstaaten aktuell nichts im Wege. In Belgien wird das Großherzogtum zwar als „Zone Orange“ geführt, damit sind jedoch keine Einschränkungen verbunden. Von offizieller Seite wird lediglich zu einer 14-tägigen Quarantäne sowie einem Covid-19-Test geraten, diese sind aber nicht verpflichtend.

In Frankreich steht Luxemburg zurzeit auf keiner entsprechenden Liste. Urlaub in Paris oder an der französischen Riviera ist zurzeit also problemlos möglich. Dasselbe trifft aktuell auf die Niederlande zu.

Blick nach oben

Wer zum Abschalten lieber in die Berge fahren möchte, darf momentan den Alpenstaat Österreich unbesorgt ansteuern. Dort unterliegen Touristen aus Luxemburg keinen Restriktionen.

Anders schaut die Lage dagegen in der Schweiz aus: Seit letzter Woche steht das Großherzogtum auf der Liste der Risikogebiete. Wer dennoch einreist, muss sich für zehn Tage in Quarantäne begeben und sich innerhalb von zwei Tagen bei der kantonalen Behörde melden. Dies gilt auch, wenn man einen negativen Corona-Test vorweisen kann.

Stets auf dem Laufenden Eine aktuelle Übersicht der Einreisebestimmungen innerhalb der Europäischen Union bietet die Website reopen.europa.eu. Zudem findet man dort Informationen zu eventuell geltenden Ausnahmen, für Menschen, die beispielsweise aus beruflichen oder familiären Gründen international unterwegs sind. Allerdings können sich die Verordnungen der einzelnen Länder sehr schnell ändern. Es ist demnach ratsam, sich vor Reiseantritt auch noch online bei den Behörden des jeweiligen Landes über die aktuell geltenden Bestimmungen zu informieren.

Auch in Norwegen kommt man bei der Einreise aus Luxemburg derzeit nicht an einer zehntägigen Quarantäne vorbei. Während dieser Zeit muss man schriftliche Unterlagen einreichen, in denen vermerkt ist, dass man sich an einer registrierten Adresse in Norwegen aufhält.

Noch strenger sind die Behörden in Dänemark. Während alle anderen Einwohner aus EU-Mitgliedsstaaten einreisen dürfen, sofern sie sechs Übernachtungen gebucht haben, bleibt Urlaubern, die ihren Wohnsitz in Luxemburg oder Portugal haben, die Einreise derzeit komplett verwehrt. Ausnahmen gelten allerdings für jene, die ein eigenes Ferienhaus, ein Boot oder eine Dauer-Parzelle auf einem Campingplatz in Dänemark besitzen. In diesem Fall muss man eine entsprechende Urkunde mit sich führen und alle Begleiter müssen einen negativen Corona-Test, der nicht länger als 72 Stunden zurückliegt, vorweisen können.

Die Grenzen zu Finnland bleiben Luxemburger Touristen zurzeit ebenfalls verschlossen. Die Einreise nach Schweden ist dagegen problemlos möglich.

Wer in Island landet, hat unterdessen die Wahl: Entweder begibt man sich sofort in 14-tägige Quarantäne oder man unterzieht sich am Flughafen einem Covid-19-Test. Fällt das Ergebnis positiv aus, wird man erneut getestet, um festzustellen, ob man infektiös ist oder das Resultat durch eine bereits überstandene Infektion zustande kam.

Einer Reise nach Athen steht derzeit nichts im Wege - es muss vorab bloß ein Online-Formular ausgefüllt werden. Foto: AFP

Sand und Meer

Gute Nachrichten derweil für alle, die es in diesem Sommer ans Meer zieht: Reisen nach Portugal und Malta sind aktuell auch für Luxemburger ohne Weiteres möglich.

Ähnlich verhält es sich mit Italien. Allerdings sind Touristen verpflichtet, jederzeit ein ausgefülltes Formular (hier) mit sich zu führen, das sie vorweisen müssen, wenn sie von Sicherheitsbehörden dazu aufgefordert werden.

Spanienurlauber müssen ebenfalls ein Formular ausfüllen – vor Ankunft über die Website (hier) oder über die App „Spain Travel Health (SpTH)“. Der daraufhin zugesandte QR-Code ist im Zuge der Einreise vorzuweisen. Und auch Kroatien-Touristen werden um das Ausfüllen eines Formulars gebeten (hier) – in diesem Fall jedoch auf freiwilliger Basis.

Nach Griechenland können Luxemburger momentan ebenfalls problemlos einreisen. Sofern sie daran gedacht haben, das obligatorische Fluggastformular (PLF: „Passenger Locator Form“) spätestens einen Tag vor Ankunft über die „Visit Greece“-App oder auf der Website (hier) auszufüllen. Bei Ankunft ist damit zu rechnen, dass auf Grundlage des zugesandten QR-Codes ein stichprobenartiger Corona-Test durchgeführt wird. In den rund 24 Stunden bis zum Vorliegen des Resultats wird die betreffende Person allerdings lediglich zum Social Distancing angehalten.

Wer als Urlauber mit Wohnsitz in Luxemburg nach Irland einreist, muss ebenfalls ein solches Formular ausfüllen (hier). Zudem wird man gebeten, eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten.

In der Slowakei sind 14 Tage Selbstisolation dagegen keine eindringliche Bitte, sondern Pflicht. Die Quarantäne kann aber auf fünf Tage verkürzt werden, sollte der vor Ort durchgeführte Covid-19-Test negativ ausfallen.

Und auch in folgenden Ländern muss man sich nach Ankunft 14 Tage lang in Quarantäne begeben: Rumänien, Estland, Lettland und Slowenien.

In Litauen sind Besuche aus Luxemburg generell tabu, solange die Marke von 16 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 14 Tagen überschritten wird. Genauso bleibt Touristen aus dem Großherzogtum der Zutritt nach Zypern vorerst verwehrt.

Reisen nach Tschechien, Polen, Bulgarien und Ungarn sind momentan dagegen ohne Einschränkungen möglich. Dasselbe gilt für Ausflüge nach Großbritannien.

Höhere Gewalt

Wer seinen Urlaub bereits gebucht hat, diesen aber nun aufgrund eines coronabedingten Einreiseverbots nicht antreten kann – auch wenn ein Quarantänegebot vorliegt – darf immerhin mit einer kostenfreien Stornierung aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände rechnen.

Wer dagegen bloß aus Furcht vor einer möglichen Ansteckung oder zu viel Stress einen Rückzieher von seinen Urlaubsplänen macht, wird voraussichtlich leer ausgehen. Es sei denn, die Reiseveranstalter oder Hotelbetreiber zeigen sich besonders kulant.

