Als das Ösling an die Mosel angebunden werden sollte

Vor knapp 200 Jahren gab es ehrgeizige Pläne, die Meuse und die Mosel durch einen Kanal quer durch die Ardennen zu verbinden. Das kleine Öslinger Dörfchen Hoffelt sollte eine Schlüsselrolle spielen.

„Om Kanal“. Ein Straßenname, den man sich eventuell in den niederländischen Grachtenvierteln erwartet hätte. Kaum aber in einem kleinen, verträumten Dorf im Ösling. Im nur knapp 350 Einwohner zählenden Hoffelt in der Gemeinde Wintger weiß jedoch jeder, was es mit diesem Kanal auf sich hat.

Der Straßenname bezieht sich in der Tat auf einen Kanal, eine Wasserstraße also, die die Ortschaft hätte durchqueren sollen und deren Überreste auch heute noch deutlich zu erkennen sind.

Wer weiß, welche Entwicklung die Ortschaft genommen hätte, wenn dieses Mammutvorhaben, das vor knapp 200 Jahren in Angriff genommen wurde, tatsächlich in die Realität umgesetzt worden wäre? Damals wollte man einen Transportweg von der Meuse zur Mosel – und indirekt dem Rhein – bauen ...