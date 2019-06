Eine ältere Dame, die sich bei einem Sturz in Arizona verletzt hatte, sollte mit dem Hubschrauber evakuiert werden. Dann passierte eine Panne.

Panorama 1

Alptraumhafte Rettungsaktion

(mth) - Für eine 74-Jährige aus Arizona wurde eine Rettungsaktion am Dienstag zum wahren Alptraum, wie lokale Medien berichten. Die Frau wanderte in einem Naturreservat in der Nähe von Phoenix, als sie sich bei einem Sturz eine Verletzung zuzog und nicht mehr gehen konnte.

Herbeigerufene Rettungskräfte beschlossen, die Frau per Hubschrauber aus dem schwer zugänglichen Gebiet zu evakuieren. Doch dann passierte das Unfassbare: Als der Rettungskorb mit der Verletzten unter dem Hubschrauber hochgezogen werden sollte, begann dieser, unkontrolliert zu rotieren. Völlig wehrlos wurde die Unglückliche immer schneller im Luftstrom des Hubschrauberrotors umhergewirbelt, bis sie die Besinnung verlor.

Nur mit Mühe konnte der Hubschrauberpilot die Rotation stoppen und die Frau schließlich in der Nähe des wartenden Krankenwagens absetzen - laut Medien lebendig und "in stabilem Zustand". Die Feuerwehr aus Phoenix, die den Hubschrauber betreibt, bezeichnete den Zwischenfall als "extrem seltenes Ereignis", das wohl auf eine defekte Seilwinde zurückzuführen sei.