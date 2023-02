Das 1,2 Meter lange Tier war in einem schlechten Zustand und völlig unterkühlt.

Brooklyn

Alligator in New Yorker Park aufgetaucht

Das 1,2 Meter lange Tier war in einem schlechten Zustand und völlig unterkühlt.

(TJ/AFP) - Mitten in New York mussten Polizei und Parkhüter am Sonntag einen Alligator einfangen. Zur Sicherheit der Einwohner von Brooklyn, die den Prospect Park als Erholungsgebiet nutzen einerseits, aber auch andererseits um dem völlig unterkühlten Tier zu helfen.

Bei Temperaturen um 10 Grad hatte das Reptil einen thermischen Schock erlitten. Alligatoren leben normalerweise bei deutlich höheren Temperaturen in Florida und im Südosten der USA. Das 1,2 Meter lange Tier war apathisch und konnte ohne nennenswerte Schwierigkeiten eingefangen und in den Zoo von Bronx transportiert werden.

Immer wieder kommt es vor, dass Tierhalter ihre „Lieblinge“ im Freien aussetzen, wenn diese zu groß werden oder nicht mehr in ihr Leben passen. Das ist in New York allerdings - aus verständlichen Gründen - streng verboten. Die letzte groß angelegte Suchaktion geht auf das Jahr 2001 zurück. Damals wurde fünf Tage nach einem ausgesetzten Kaiman gesucht.

Lesen Sie auch:

Im Krieg aus Berliner Zoo ausgebrochen - Alligator stirbt in Moskau

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.