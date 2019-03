Wiener Klänge, edle Roben und eine glänzende Stimmung - am Samstagabend war es wieder Zeit für den Wiener Ball im hauptstädtischen Cercle Cité. Wir zeigen Ihnen, wer den Abend auf der Tanzfläche verbrachte.

Panorama 17

Alles Walzer im Cercle Cité

Wiener Klänge, edle Roben und eine glänzende Stimmung - am Samstagabend war es wieder Zeit für den Wiener Ball im hauptstädtischen Cercle Cité. Wir zeigen Ihnen, wer den Abend auf der Tanzfläche verbrachte.

(LW) - Der Wiener Opernball, der erstmals im 19. Jahrhundert in der österreichischen Hauptstadt veranstaltet wurde, gilt als das gesellschaftliche Großereignis der Alpenrepublik. In Luxemburg findet seit einigen Jahren ein Pendant dazu statt, das zwar nicht so sehr im Fokus des Medieninteresses steht, jedoch kaum an Eleganz und Glamour vermissen lässt: der Wiener Ball im Cercle Cité. Bereits zum 16. Mal tanzten am Samstagabend gutgelaunte Gäste - darunter auch zahlreiche Debütantinnen und Debütanten - in feinen Roben bis spät in die Nacht. Für Unterhaltung sorgten unter anderem die österreichische Sopranistin Diana Kantner, die eine Arie von Rossini und zwei Wiener Lieder zum Besten gab, sowie die luxemburgische Tänzerin Ludivine Brangbour mit ihrem Tanzpartner Mateusz Kieszek.



17 Das Motto des Events lautete in diesem Jahr "Danse avec 'Les roses de la nuit'". Foto: Caroline Martin

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Motto des Events lautete in diesem Jahr "Danse avec 'Les roses de la nuit'". Foto: Caroline Martin Das Motto des Events lautete in diesem Jahr "Danse avec 'Les roses de la nuit'". Foto: Caroline Martin Unter den Tänzern waren auch zahlreiche Debütanten. Foto: Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Foto: Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Foto: Caroline Martin Auch jüngere Tänzer nahmen Wiener Ball teil. Foto: Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Foto: Caroline Martin Auch der LSAP-Abgeordnete Marc Angel und die Tennis-Turnierleiterin der Luxembourg Open, Danielle Maas, schwangen das Tanzbein. Foto: Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Foto: Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Caroline Martin Der bulgarische Consul honoraire Dimitri Zois, die CSV-Abgeordnete Viviane Reding und der ehemalige LW-Journalist Josy Lorent. Foto: Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Foto: Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Foto: Caroline Martin Wiener Klänge und edle Roben: Der Wiener Ball im Cercle Cité. Foto: Caroline Martin

Das Motto des Events lautete in diesem Jahr "Danse avec 'Les roses de la nuit'" - der Ball wurde gemeinsam mit dem Patrimoine Roses pour le Luxembourg veranstaltet, der sich für den Erhalt des Erbes der Luxemburger Rosenzucht einsetzt.



Der Erlös des Abends geht in diesem Jahr an die Kinder- und Jugendarbeit der Organisation De Leederwon, einem Verein aus Betzdorf, der "Huifbedrijden", eine spezielle Form der Tiertherapie anbietet: Dabei wird ein Tuch über die Rücken zweier Pferde gespannt. Die darin liegende Person kann so die Bewegungen der Tiere direkt wahrnehmen und von den gewonnenen Sinneseindrücken und Entspannungseffekten profitieren.