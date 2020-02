Ein Event mit Tradition: Die Tanzschule Mireille Roulling lud am Samstagabend zum 67. Mal zum "Premier Bal" ein.

Alles tanzt beim "Premier Bal"

Ein Event mit Tradition: Die Tanzschule Mireille Roulling lud am Samstagabend zum 67. Mal zum "Premier Bal" ein.

(LW) - Die Herzen schlagen höher, die Angst und das Lampenfieber wächst, das Parkett ruft - und die Tänzer antworten auf ihre Weise: mit Schritten, einstudiert über Monate und präzise wie eingeimpft. Beim "Premier Bal", der seit vielen Jahrzehnten von der Tanzschule Mireille Roulling - ehemals Annette Kohner - veranstaltet wird, zeigten am Samstagabend Freunde des Tanzsports aus dem In- und Ausland ihr Können.



Los ging es bei der 67. Ausgabe des Traditionsevents, das im Parc Hôtel in Dommeldingen standfand, mit den Debütanten, die ihre neu erlernten Künste stolz vor Zuschauern - darunter Freunde und Familienmitglieder - vorführten. Im Anschluss standen eine Vielzahl von Tanzeinlagen auf dem Programm, von Teilnehmern aller Altersklassen. Ein besonderes Highlight war die Showeinlage des Tanzpaares Nicole und Marc Becker-Giersbeck aus Deutschland.



Wie bereits in der Vergangenheit geht der Erlös des Abends an eine karitative Einrichtung. In diesem Jahr darf sich die luxemburgische Hilfsorganisation "MPG Responsability Now" über eine Zuwendung freuen, die sich vor allem für den Aufbau von Schulen im Nordwesten Thailands einsetzt, um die dort lebenden Flüchtlingen aus Myanmar zu unterstützen.