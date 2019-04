Der australische Schauspieler Jason Clarke spricht im Interview über die neue Stephen-King-Romanverfilmung und das harte Filmgeschäft.

Panorama 1 4 Min.

„Alles dreht sich ums Geld“

Der australische Schauspieler Jason Clarke spricht im Interview über die neue Stephen-King-Romanverfilmung und das harte Filmgeschäft.

Interview: Mariam Schaghaghi



Vom Sohn eines Schafzüchters im australischen Queensland zum Hollywoodstar: Jason Clarke hat es weit gebracht. Der Schauspieler ist ab heute in den hiesigen Kinos in der Neuverfilmung von Stephen Kings „Pet Sematary“ („Friedhof der Kuscheltiere“) zu sehen. Das „Luxemburger Wort“ traf den 50-Jährigen in London.

Jason Clarke, hat man nach einem Gruselschocker wie „Pet Sematary“ das Bedürfnis, danach eine Komödie als Ausgleich zu drehen?

Nach „Pet Sematary“ ging es mir definitiv so. Der Dreh war so düster, dass ich danach unbedingt Ablenkung brauchte. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich liebe den Film und die Buchvorlage von Stephen King. Aber nach monatelanger Konfrontation mit toten Kindern und ausgehobenen Gräbern hatte ich das Gefühl, einfach ausgebrannt zu sein.

Stephen Kings Buch wurde bereits einmal verfilmt. Wie sehr haben Sie sich an dieser Version orientiert?

Gar nicht, ich habe das Original nicht mal gesehen! Wir wollten eine ganz eigene Version dieses Kultromans erschaffen. Die Inspiration für meine Rolle kam aus dem neuen Drehbuch. Die Buchvorlage hat mir aber sehr geholfen, um in die richtige Stimmung für den Dreh zu kommen: Ich hatte sie immer als Hörbuch dabei. Die Beschreibung, wie nachts ein Grab geöffnet und ein Sarg entnommen wird, ist fantastisch.

Tom Schilling: „Nie wieder Intellektuelle“ Der deutsche Schauspieler Tom Schilling verkörpert im Doku-Drama "Brecht" den gleichnamigen Jahrhundert-Literaten. Im Interview spricht der Darsteller übers Grübeln und das Trainieren von Zuversicht.

Wissen Sie, wie Stephen King auf Ihren Film reagiert hat?

Glücklicherweise sehr positiv. Er findet ihn richtig gruselig. Soweit ich weiß, wollte er sein Buch damals gar nicht veröffentlichen, weil er es für zu verstörend hielt.

Wie entscheiden Sie im Allgemeinen, welche Rollen Sie annehmen?

Ich lese viele Drehbücher, aber nur die wenigsten hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Ich reserviere mir immer Zeit für das Lesen von Skripts. Wenn ich in dieser Zeit oft in die Küche runtergehe oder sonstige Dinge erledige, weiß ich, dass das Drehbuch nicht das Richtige für mich war. Davon abgesehen versuche ich, etwas Abwechslung zu bekommen und nicht nur ähnliche Figuren zu spielen. Nach „Pet Sematary“ hatte ich Lust auf eine Liebesgeschichte oder einen Kostümfilm. Tatsächlich habe ich dann etwas über Katharina die Große abgedreht.

Sie sind Australier. Haben historische Stoffe deshalb einen besonderen Reiz für Sie?

Auf jeden Fall. In meiner Heimat werden solche Filme nicht realisiert, weil wir weder das Budget dafür haben noch die historische Fülle, auf die wir zurückgreifen können. Ich bin mit den großen Dramen der britischen BBC aufgewachsen und habe immer davon geträumt, in solch epischen Werken mitspielen zu können. Das fühlt sich an, als würde man in der Zeit zurückreisen können.

Warum wollten Sie überhaupt Schauspieler werden?

Die größte Motivation war wohl, reisen zu können. Meine Welt kam mir damals sehr klein vor: Wir waren eine Arbeiterfamilie und lebten auf dem Land. Meinen Horizont habe ich erweitert, in dem ich in der Bibliothek Bücher über Ägypten, Rom oder England las. Oder auch historische Romane wie „Pride and Prejudice“ – ich wollte andere Welten kennenlernen. Meine Abenteuerlust hat mich dann zur Schauspielerei gebracht.

Wie hart war es, sich im Filmgeschäft auch durchzusetzen?

In der Filmwelt wird mit immer härteren Bandagen gekämpft. Buchhalter und Kapitalanleger entscheiden inzwischen, was in Hollywood gemacht wird. Alles dreht sich ums Geld – als Schauspieler muss man sehen, wo man bleibt. Wir versuchen alle, unseren Traum zu leben, aber es wird zunehmend schwerer, sich dabei nicht zu verbiegen. Und natürlich wollen wir der nächsten Generation von Schauspielern eine Branche hinterlassen, in der man sich verwirklichen kann, statt nur Auftragsarbeiten zu erledigen.

Welche Erwartungen hatten Sie einst an Ihre Karriere, und wurden diese übertroffen?

Oh ja, absolut. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Ich möchte aber auch weitere Ziele erreichen und immer besser werden. Ich glaube nicht, dass ich ein perfekter Schauspieler bin – in meinen Augen gibt es so etwas wie Perfektion nicht mal. Schauspiel muss lebendig sein, das ist das Wichtigste. Ansonsten gibt es kein „richtig“ oder „falsch“ in unserem Beruf. Man arbeitet ständig an sich, um besser zu werden und kann sich auf seinem Erfolg nie ausruhen.

Was sind für Sie die Nachteile und nervigen Momente Ihres Jobs?

Ich bin zum Beispiel viel unterwegs und vermisse meine Kinder oft. Dann denke ich wieder daran, was für ein Privileg es ist, First Class zu fliegen und dabei Leute wie Charlie Watts von den Stones zu treffen oder John Kerry, den ehemaligen US-Außenminister – beide saßen gerade im gleichen Flieger nach London wie ich. (lacht) Früher war ich der Sohn eines Farmers und habe auf dem Land gelebt. Jetzt habe ich ein ganz anderes Leben und bin sehr dankbar dafür.

Wo leben Sie heute? Australien ist sicher zu weit ab vom Schuss ...

Ich pendele zwischen den USA und Paris, denn meine Frau ist Französin. Ich fühle mich in Europa aber auch sehr wohl. Vor drei Wochen habe ich mit meinen beiden Kindern Australien besucht. Nach dem langen Rückflug war ich beruflich acht Tage in Montreal, dann in London und von dort wieder zurück nach Amerika. Ich bin nur auf Achse! Das kann schon schlauchen.