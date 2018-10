In den vergangenen Jahren traten die luxemburgischen Sangestalente bei der deutschen Version von "The Voice" an. Alexander wählt einen anderen Weg: Er steht am Freitagabend beim französischen Ableger von "The Voice Kids" auf der Bühne.

Alexander versucht sein Glück

Michael JUCHMES In den vergangenen Jahren traten die luxemburgischen Sangestalente bei der deutschen Version von "The Voice" an. Alexander wählt einen anderen Weg: Er steht am Freitagabend beim französischen Ableger von "The Voice Kids" auf der Bühne.

Während sich in Deutschland seit dieser Woche wieder die großen Talente bei "The Voice" messen, darf in Frankreich der junge Sangesnachwuchs zeigen, was in ihm steckt. Bei der zweiten Blind-Auditions-Folge von "The Voice Kids", die am Freitagabend um 21 Uhr auf TF1 ausgestrahlt wird, versucht der 15-jährige Alexander aus Luxemburg sein Glück.



Der Franco-Schwede hat seine Liebe zur Musik schon mit vier Jahren entdeckt. Der Soundtrack des Animationsfilms "Cars" und ein Song von Sheryl Crow haben schon früh den Wunsch in ihm geweckt, Gitarre zu spielen. Auch seine Geschwister sind musikalisch: Seine Schwester spielt Klavier, sein Bruder Trompete.



Die französische Version von "The Voice Kids" wird seit 2014 beim Sender TF1 ausgestrahlt. Seit Staffel 1 mit dabei als Jurymitglied ist Sängerin Jenifer. Sie wird in der fünften Staffel von Patrick Fiori (dabei seit Staffel 2) und der französischen Sängerin Amel Bent sowie dem Rapper Soprano unterstützt. Moderatoren sind - wie bei der Erwachsenenversion - Karine Ferri und Nikos Aliagas.