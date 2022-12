Der deutsche Schauspieler spricht im Interview über Sexismus, Herausforderungen in seinem Beruf und sein neues Werk „Das Wunder von Kapstadt“.

Alexander Scheer: „Film ist immer noch eine totale Männerdomäne“

Der deutsche Schauspieler spricht im Interview über Sexismus, Herausforderungen in seinem Beruf und sein neues Werk „Das Wunder von Kapstadt“.

Interview: André Wesche

Der Fernsehfilm „Das Wunder von Kapstadt“, der am 17. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist, verbindet die Geschichte der ersten Herztransplantation durch den Südafrikaner Dr. Christiaan Barnard im Jahre 1967 mit der fiktiven Figur einer jungen Medizinerin, die in Deutschland aufgrund ihres Geschlechts Ablehnung erfährt, aber in Barnards Team aufgenommen wird. In die Rolle des legendären Chirurgen schlüpfte der vielseitige Schauspieler Alexander Scheer(„Gundermann“). Wir sprachen mit dem 46-Jährigen.

Alexander Scheer, Sie sind schon häufig in die Rollen von Personen des wahren Lebens geschlüpft. Suchen Sie solche Projekte oder werden Sie von ihnen gefunden?

Die kommen zu mir. (lacht) Natürlich bin ich immer auf der Suche nach interessanten Figuren. Manchmal schießen die aber schneller um die Ecke, als ich Zeit hätte, nach ihnen Ausschau zu halten. In unserer Branche kommen die schönsten Angebote meistens unverhofft und kurzfristig. Du weißt nie, was du als Nächstes spielst. Das ist ja das Schöne an diesem Beruf. Mal hast du frei und dann heißt es: „Was machst du nächste Woche?“ Das muss man dann sportlich sehen. Für die biografischen Rollen habe ich gern ein halbes Jahr länger, um mich adäquat vorbereiten zu können.

Richtet es sich nach der Größe der betreffenden Rolle, wie intensiv Sie sich über das Drehbuch hinaus mit der Person auseinandersetzen, die Sie verkörpern?

Ich versuche, mich all meinen Rollen mit der gleichen Intensität und Neugier zu nähern, ich möchte ja auch was von meinen Figuren lernen. Das nimmt aber mitunter Ausmaße an: Im Film „Tod den Hippies!! Es lebe der Punk“ von Oskar Roehler bin ich als Blixa Bargeld von den Einstürzenden Neubauten im Film zwar recht prägnant, aber auch relativ kurz zu sehen. Die Rolle umfasste drei Drehtage, wobei ich mich dafür drei Monate vorbereitet habe! Das ist ungefähr so effizient wie DDR-Wirtschaft. (lacht)

Geheime Operation: Dr. Barnard (Alexander Scheer, r.) mit Krankhausgärtner Hamilton (Loyiso MacDonald). Foto: ARD Degeto/Producers at Work/Mia

Wie verhielt es sich in diesem Fall?

Diesmal wurde es richtig kompliziert. Während ich versucht habe, in die Gedankenwelt des Herzchirurgen Dr. Christiaan Barnard einzutauchen, kam parallel ein zweites Angebot, einen psychopathischen SS-Obersturmbannführer im letzten Kriegsjahr für einen bekannten Streaming-Anbieter zu spielen. Ich wollte natürlich beides gern machen und das schien auch machbar, denn beide Projekte wurden hauptsächlich in Prag und Umgebung gedreht.

Die Drehtermine wurden so umgestellt, dass ich beide Rollen spielen konnte. Das hat sich dann in der Gestalt gezeigt, dass ich drei Tage die Woche in SS-Uniform rumgestiefelt bin und drei Tage am offenen Herzen operiert habe. Dann war Wochenende und danach ging es wieder los. Ich habe mich in einem permanenten Spannungsfeld zwischen Waffen-SS und kardiopulmonalem Kreislauf bewegt. Das war nicht ganz ohne, aber es hat funktioniert. (lacht)

Es ist jetzt mal an der Zeit, den strukturellen Sexismus in unserer Gesellschaft zu thematisieren, der Frauen daran hindert, die gleichen Chancen wie Männer zu ergreifen.

Wird man da nicht schizophren?

Nun ja, das sind Berufskrankheiten. (lacht) Ich kokettiere jetzt, aber es hat Vorteile, wenn ich nicht immer genau weiß, wo ich bin und was ich gerade mache. Das hält mich auf Zack. Man darf sich nie zu sicher sein. Eines aber weiß ich: Ich lebe gern im Film. Man ist woanders, man ist jemand anderes, man hat mit anderen Problemen zu kämpfen. Hier waren es eben zwei, aber ich mache das gern. Ich mag die Herausforderung. Überforderung und Erschöpfung sind Zustände, mit denen ich gut arbeiten kann. (lacht) Es gibt ja auch immer wieder Phasen, wo man weniger zu tun hat. Da mache ich dann wirklich gar nichts.

Hätte man vor fünf bis zehn Jahren diese Geschichte wahrscheinlich noch an der Person des Dr. Barnard aufgehängt und keine weibliche Protagonistin gewählt?

Da stimme ich ihnen zu. Da hat sich einiges getan, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und das finde ich gut. Es ist jetzt mal an der Zeit, den strukturellen Sexismus in unserer Gesellschaft zu thematisieren, der Frauen daran hindert, die gleichen Chancen wie Männer zu ergreifen. Ich war vom Drehbuch begeistert, welches gleichzeitig auch die diskriminierende Apartheid in Südafrika und das aufregende Thema der ersten menschlichen Herztransplantation aufgreift. Das fand ich einen spannenden Ansatz.

Tatsächlich gab es in Barnards Team keine Frau in einer wirklich gehobenen Position. Warum ist es okay, das trotzdem zu behaupten?

Es gibt ja auch eine Serie über Hollywood auf Netflix, in der eine schwarze Schauspielerin in den 1940er-Jahren plötzlich den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle gewinnt. Es gibt auch eine Serie, in der die englische Königin schwarz ist. Man kann im Film einiges behaupten, aber das geht mir tatsächlich auch zu weit. Wenn wir aber immer nur 13.000 Jahre alte Rollenbilder nacherzählen, ändert sich auch nichts. Deswegen finde ich es durchaus legitim, wenn wir uns jetzt die Fragen stellen: „Ist das wirklich so gewesen? Waren die damals schon so weit?“ Nein, waren sie nicht.

Das ist diskursbefeuernd und deshalb zielführend. Die Darstellung in unserem Film ist, wie auch der fiktive Charakter Dr. Kohlfeld, dramaturgisch motiviert. Natürlich gab es in Barnards Team Frauen, hauptsächlich Schwestern, der operierende Teil der Ärzteschaft bis hin zum Anästhesie-Assistenten bestand allerdings ausschließlich aus Männern. Und People of Color hatten da gar nichts zu suchen. Der Chirurg Hamilton Naki aus Barnards Team war eigentlich als Gärtner angestellt. Seine Geschichte wird in „Das Wunder von Kapstadt“ zum ersten Mal erzählt.

Dr. Christiaan Barnard hat ein besonderes Interesse an der jungen Medizinerin Lisa Scheel (Sonja Gerhardt). Foto: ARD Degeto/Producers at Work/Mia

Funktioniert ein Schauspielerensemble im Idealfall wie ein Ärzteteam?

Der Vergleich ist nicht schlecht. Natürlich muss eine Person den Hut aufhaben und rufen: „Lungenmaschine an. Sauerstoffzufuhr!“ Das ist die Position der Regie und im besten Fall sind alle anderen dann völlig uneitel gebeten, das, was sie am besten können, frei auszuführen und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Im Idealfall funktioniert das Drehen einer Szene wie eine eingespielte Operation.

Aber beim Film geht es nicht unbedingt um Leben und Tod, auch wenn man manchmal den Eindruck hat. (lacht) Wir drehten diesmal mit einer Regisseurin und einer Kammerfrau und Sie glauben gar nicht, wie selten dieser Umstand ist. Film ist immer noch eine totale Männerdomäne. Oder bleiben wir in der Medizin: Über zwei Drittel der in diesem Bereich Tätigen sind Frauen. Trotzdem sind dort nur zehn Prozent aller Führungspositionen weiblich besetzt. Man muss sich wirklich fragen, was zur Hölle da verkehrt läuft!

Innovation kommt immer dann zustande, wenn man die üblichen, ausgetretenen Pfade verlässt und etwas macht, was noch niemand für möglich gehalten hat.

Ist es, wenn man durch Kapstadt streift, heute unvorstellbar, was sich dort vor 50 Jahren abgespielt hat, oder hallt die Geschichte nach?

Ich habe Kapstadt in sehr lebhafter Erinnerung. Eine Stadt voller Farben, Rhythmus und Gastlichkeit. Trotzdem spürst du den Riss und die koloniale Übernahme. Anders als in anderen Metropolen ist die Kluft zwischen Arm und Reich hier eine zwischen Schwarz und Weiß. Auch wenn das eine ganz andere Fallhöhe hat, fühlte ich mich ein bisschen an die Gentrifizierung von Ostberlin erinnert. Ein Moment hat mich sehr hoffnungsvoll gestimmt. Ich war am Strand von Scarborough Beach und dort spielten zwei Kinder. Sie warfen ein Frisbee hin und her und lachten dabei als gäb's kein Morgen. Das eine war Schwarz und das andere war Weiß. Das Bild werde ich nicht vergessen. In den jungen Herzen sind alle Menschen gleich.

Was für ein Verhältnis haben Sie zu Ärzten im wahren Leben? Sind Sie eher ein Hypochonder oder jemand, der den Kontakt auf ein Mindestmaß beschränkt?

Ich bin nicht hypochondrisch veranlagt und stehe der Ärzteschaft im Allgemeinen sehr aufgeschlossen gegenüber. In diesem Berufsfeld gibt es hochspannende Charaktere. Es sich zur Lebensaufgabe zu machen, anderen Menschen zu helfen, ihnen beizustehen oder ihr Leben zu retten, finde ich äußerst bewundernswert und edel. Ich bin bei Arztbesuchen immer sehr neugierig und gefesselt, will immer ganz genau wissen, wie mein Körper funktioniert. Bei meiner Augen-OP hatte ich sehr viel Spaß mit dem Chirurgen, weil ich auf die Beruhigungspille verzichtet habe, so konnten wir uns währenddessen unterhalten. Doch genug davon. Man redet nicht über Geld und Krankheiten. Beides hat man einfach. (lacht)

Barnard hängt an einer Wandtafel einen Spruch von Rudolf Virchow auf: „Autoritäten und Systeme halten den Fortschritt der Medizin auf`“. Würden Sie das auch für andere Bereiche des täglichen Lebens unterschreiben?

Ja. Natürlich sind Autoritäten und Systeme wichtig, um alles am Laufen zu halten. Manchmal muss man aber out-of-the-box denken. Innovation kommt immer dann zustande, wenn man die üblichen, ausgetretenen Pfade verlässt und etwas macht, was noch niemand für möglich gehalten hat. Das geht manchmal mit Regeln, Autoritäten und Systemen nicht ganz konform. Da muss ich zustimmen. Wenn Barnard sagt: „Ich verpflanze jetzt eine Niere einer schwarzen Spenderin in einen weißen Patienten“, dann steht die Klinikleitung natürlich Kopf. (lacht) Für ihn ist aber eine Niere einfach eine Niere.

Das ist wie bei Shakespeare „A rose by any other name would smell as sweet.“ Seine Priorität ist es, Menschenleben zu erhalten. Ich habe mich lange mit ihm beschäftigt und seine Biografie gelesen. Was interessant ist: Das Wort „Herz“ taucht über 400 Mal auf. Ach, übrigens: Haben Sie meine Zähne im Film gesehen? Er hatte abstehende Ohren und die Zähne waren auch sehr prägnant. Ich habe tatsächlich die „Gundermann“-Zähne recycelt. Die Zähne von Barnard sind die Zähne von Gerhard Gundermann. (lacht)

Wer sollte die Hauptrolle in einer Alexander-Scheer-Filmbiografie spielen?

(Überlegt länger) Abgesehen davon, dass ich so ein Vorhaben für unnötig hielte: Liv Lisa Fries! (lacht)



