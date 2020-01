Alexander Grodensky: „Heimat ist etwas Subjektives“

Wo liegt Ihre Heimat? Für den Escher Rabbiner Alexander Grodensky ist Luxemburg ein Zuhause geworden.

Eine neue Vortragsreihe in Luxemburg beschäftigt sich mit dem Verständnis von Heimat in den Weltreligionen. Zum Auftakt hat das „Luxemburger Wort“ mit Alexander Grodensky gesprochen. Der liberale Rabbiner für Luxemburg mit Sitz in Esch/Alzette spricht über sein persönliches Verständnis von Heimat und das schwierige Verhältnis vieler Juden zu diesem Begriff.

Alexander Grodensky, was bedeutet der Begriff Heimat für Sie?

Für mich, wie für viele Juden und besonders für Rabbiner, ist es schwer, diese Frage einfach zu beantworten ...